Erdenis Gurishta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erdenis Gurishta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erdenis Gurishta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erdenis Gurishta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erdenis Gurishta 24 Nisan 1995 tarihinde Shkodër şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erdenis Gurishta Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Erdenis Gurishta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Vllaznia futbol takımında oynamaktadır. KF Vllaznia takımına 31 Ocak 2015 tarihinde katılmıştır. Erdenis Gurishta'nin KF Vllaznia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Erdenis Gurishta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erdenis Gurishta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erdenis Gurishta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erdenis Gurishta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında KF Vllaznia U19

5 Eylül 2014 yılında FK Veleçiku

31 Ocak 2015 yılında KF Vllaznia

Erdenis Gurishta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erdenis Gurishta şuan KF Vllaznia takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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