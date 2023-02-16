Erdi Bakirci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erdi Bakirci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erdi Bakirci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erdi Bakirci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erdi Bakirci 29 Mayıs 1989 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Erdi Bakırcı şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erdi Bakirci Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Erdi Bakirci, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

68 Aksaray Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. 68 Aksaray Belediye Spor takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Erdi Bakirci'nin 68 Aksaray Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Erdi Bakirci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erdi Bakirci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erdi Bakirci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erdi Bakirci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ağu 2007 yılında Fenerbahçe U21

11 Ağu 2008 yılında Sarıyer

30 Haziran 2009 yılında Fenerbahçe U21

15 Temmuz 2009 yılında Adıyamanspor

8 Temmuz 2011 yılında Y. Malatyaspor

5 Eylül 2012 yılında Aydınspor 1923

1 Temmuz 2017 yılında Amed SK

31 Ocak 2018 yılında Fethiyespor

10 Eylül 2020 yılında Kahramanmaraş

25 Ocak 2021 yılında Batman Petrol

5 Temmuz 2022 yılında 68 Aksaray Bld

Erdi Bakirci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erdi Bakirci şuan 68 Aksaray Belediye Spor takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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