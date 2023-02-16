Erdi Kasapoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erdi Kasapoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erdi Kasapoglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erdi Kasapoglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erdi Kasapoglu 14 Eylül 1990 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Erdi Kasapoğlu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erdi Kasapoglu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fatih Atik yapmaktadır. Erdi Kasapoglu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nevşehir Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. Nevşehir Belediye Spor takımına 29 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Erdi Kasapoglu'nin Nevşehir Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Erdi Kasapoglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erdi Kasapoglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erdi Kasapoglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erdi Kasapoglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Karşıyaka U21

1 Temmuz 2010 yılında Karşıyaka

14 Temmuz 2015 yılında Şanlıurfaspor

1 Şubat 2016 yılında Menemen Belediye

31 Temmuz 2016 yılında 24 Erzincanspor

24 Ağu 2020 yılında Karaköprü Bld

1 Temmuz 2021 yılında Düzcespor

29 Ağu 2022 yılında Nevşehir Bld

Erdi Kasapoglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erdi Kasapoglu şuan Nevşehir Belediye Spor takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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