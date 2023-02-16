Erdi Sehit kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erdi Sehit Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Erdi Sehit kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Erdi Sehit ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Erdi Sehit kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erdi Sehit Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erdi Sehit adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erdi Sehit Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erdi Sehit 30 Mart 1996 tarihinde Sakarya şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Erdi Can Şehit şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erdi Sehit Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Erdi Sehit, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zonguldak Kömürspor futbol takımında oynamaktadır. Zonguldak Kömürspor takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Erdi Sehit'nin Zonguldak Kömürspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Erdi Sehitboyu ve yaşı kaç

Erdi Sehit Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erdi Sehit isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Erdi Sehit Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erdi Sehit futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Sakaryaspor

6 Ağu 2014 yılında Fenerbahçe U21

29 Ağu 2014 yılında Tavşanlı Linyit

30 Haziran 2015 yılında Fenerbahçe U21

28 Ağu 2015 yılında K. Erciyesspor

6 Ocak 2016 yılında Fenerbahçe U21

15 Ocak 2016 yılında Kartalspor

30 Haziran 2016 yılında Fenerbahçe U21

12 Temmuz 2017 yılında Gençlerbirliği

24 Ocak 2018 yılında Fenerbahçe U21

31 Ocak 2018 yılında Sarıyer

30 Haziran 2018 yılında Fenerbahçe U21

31 Ocak 2019 yılında İnegölspor

2 Eylül 2019 yılında Sakaryaspor

10 Ocak 2020 yılında 1.FK Příbram

12 Eylül 2020 yılında İnegölspor

7 Eylül 2021 yılında Kırklarelispor

18 Ocak 2023 yılında Z. Kömürspor

Erdi Sehit kimdir

Erdi Sehit Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erdi Sehit şuan Zonguldak Kömürspor takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sakaryaspor (2006-2013)

Erdi Sehit Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye U16 takımında 10 numaralı formasıyla 30 Mayıs 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Erdi Sehit nereli

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