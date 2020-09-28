Erdi Sungur kimdir? Beyaz TV’de Seren Serengil ve Arto’nun sunumuyla ekranlara gelen Söylemezsem Olmaz programına konuk olan Erdi Sungur, Yağmur Aşık’la yaşadıklarını anlattı. Peki Erdi Sungur kimdir? Nereli? Yağmur Sarnıç, Erdi Sungur'u kiralık katil olarak mı tuttu?

ERDİ SUNGUR KİMDİR?

Yağmur Sarnıç'ın boşanma aşamasında olan eşini öldürmek için kiralık katil tuttuğunu itiraf eden Erdi Sungur, uyuşturucu suçundan yattığı cezaevinden firar etmiş ve Yağmur Aşık ile birlikte gözaltına alınmıştı.