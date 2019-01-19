Erdik: “OSB’lerimizin yatırım planına alınmasını istiyoruz”

Fatsa Genç İş Adamları Derneği (FAGİAD) Başkanı Mehmet Serkan Erdik, Ordu'daki organize sanayi bölgelerinin(OSB) 2019 yılı yatırım planına alınmamasının bölge ekonomisi açısından iyi olmayacağını söyledi.

Mehmet Serkan Erdik yaptığı açıklamada, "İkinci 100 günlük eylem planında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın açıkladığı, bakanlık tarafından desteklenen organize sanayi bölgeleri arasında Ordu ilinin olmaması, Fatsa, Ünye ve Altınordu ilçelerinde de ekonomik anlamda etkisini hissettirecektir" dedi.

Erdik şunları söyledi: "Özellikle Fatsa OSB'nin büyütülmesi noktasındaki kamulaştırmadan kaynaklı bir mağduriyet söz konusudur. Arazilerini Fatsa OSB'ye dahil olan vatandaşlarımız da bu konunun mağduriyetini yaşamaktadır. Şu an itibariyle Fatsa OSB'nin dolu olması, yeni yatırımcılara yer gösterilemiyor olması Ünye OSB'ye hiç başlanmamış olması, Altınordu OSB'nin ikinci etabının durdurulmuş olması Ordu ili ekonomisi açısından olumsuz bir sonuçtur. Bölge milletvekillerimizden bu konuyu gündemlerini almaları ve konunun muhatapları ile istişare yapıp bir fikir birliğine varılması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü ekonomik anlamda sıkıntılı günler geçirdiğimiz bu zamanlarda OSB'lerin önemini bir kez daha anlıyoruz. Organize sanayi bölgelerindeki müteşebbislerimizin ihtiyaçlarının giderilme noktasında birlik olunması gerektiğini düşünüyoruz."

Kaynak: İHA