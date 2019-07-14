Erdoğan 15 Temmuz Hafıza Müzesi'ni gezdi
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Hafıza Müzesini gezdi. Erdoğan, müze girişinde vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Hafıza Müzesini gezdi. Erdoğan, müze girişinde vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden ayrıldıktan sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası çıkışında bulunan Şehitler Makamı yakınındaki 15 Temmuz Hafıza Müzesi'ne geldi. Girişte vatandaşlarla sohbet eden ve fotoğraf çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından müzeyi gezdi.
(FOTOĞRAF)
DHA
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