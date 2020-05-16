Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm terör örgütlerine hayatı zindan edeceğiz

1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik çelik kulelerinin son blokunun konulması düzenlenen törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantılı katılımıyla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik çelik kulelerinin bloğunun yerleştirilmesi törenin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Özellikle Binali Yıldırım Beyi, Cahit Turhan Bey'e teşekkür ediyorum.

Çanakkale Boğazı'na köprü inşaatı asırların hayalidir. Ülkemizde pek çok hayal gibi bunu da gerçeğe dönüştürmek hamdolsun bize nasip oldu.

"(1915 Çanakkale Köprüsü) Alanında dünyanın en uzunu unvanına sahip köprü, 1925 Çanakkale Zaferimizin sembolü olarak Boğaz'ı süsleyecektir.

Koronavirüs sonrası siyasi ve ekonomik olarak yeniden şekillenecek dünyada ülkemizin ulaşımdaki güçlü altyapısı en büyük avantajımız olacak

Sınırlarımız içinde ve dışında PKK'sından FETÖ'süne kadar tüm terör örgütlerine hayatı zindan edeceğiz.

Devletin askerine, polisine, vatandaşlarına hizmet için çalışan görevlilerine saldıranlar bunun bedelini en ağır şekilde ödeyecektir"

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ADİL KARAİSMAİLOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bugün burada tarihe tanıklık ediyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün dünya birinci kulelelerinin montajını yapıyoruz.

Biz yüz binleri şehit vererek Çanakkale geçilmez dedik.

Vefa borcumuzu ödemek için çalışıyoruz.

Karayollarımızdaki yük ve yolcu taşımacılığı her gün artmaktadır.

Lapseki-Gelibolu arasındaki feribot seferleri 1.5 saat sürerken köprüyle birlikte 6 dakikaya inecektir.

Köprü Trakya ve Ege Bölgesi'ni birbirine bağlayacak, ekonomik canlılığa büyük fayda sağlayacaktır.

101 kilometre olacak otoyol ile devlet yolu 40 kilometre kısalacak. Yılda 567 milyon lira tasarruf sağlanacak.

Ülke genelinde 1000'in üzerinde şantiyelerde olduğu gibi önce sağlık, önce iş güvenliği ilkelerine göre hareket ediyoruz.

Şantiyelerde çalışmalar aralıksız devam ediyor.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapım çalışmaları corona virüs önlemleri kapsamında hızla sürüyor. Çanakkale Boğazı'nın 'gerdanlığı' olarak ifade edilen köprünün, 9 aydır süren köprü ayakları için artık sona gelindi. Gelibolu yakasındaki köprü ayağında 32'nci ve son blokların montajına başlandı.