Erdogan Acar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erdogan Acar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erdogan Acar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erdogan Acar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erdogan Acar 14 Ocak 1998 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Erdoğan Açar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erdogan Acar Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Erdogan Acar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karşıyaka futbol takımında oynamaktadır. Karşıyaka takımına - tarihinde katılmıştır. Erdogan Acar'nin Karşıyaka ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Erdogan Acar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erdogan Acar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Erdogan Acar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erdogan Acar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erdogan Acar şuan Karşıyaka takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

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