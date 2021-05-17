Erdoğan açıkladı: PKK'nın Suriye genel sorumlusu etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada PKK'nın Suriye genel sorumlusu Sofi Nurettin kod isimli teröristin Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Sofi Nurettin adlı teröristin, Mehmetçik'e karşı pek çok saldırının da sorumlusu olduğunu belirten Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Milli İstihbarat Başkanlığımızın yerini belirlediği PKK'nın Suriye Genel Sorumlusu Sufi Nurettin isimli terörist ülkenin kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirilmiştir. Suriye kökenli bu terörist uzun süre örgütün sözde silahlı kanadın sorumluluğunu yürütmüş, ardından Suriye'deki faaliyetlerin başına geçmiştir. Bu terörist Fırat Kalkanı, Zeytindalı harekatlarında askerlerimize karşı yapılan pek çok saldırının sorumlusudur. Gara'da 13 masum insanımızın şehit edilmesi talimatını verenlerden biri de bu teröristtir"

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