Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: "TRT ve enerji fonu kesitini kaldırdık!"

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı iki haftalık aranın ardından bugün gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'de başlayan toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantı sonrası alınan kararlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, elektrik faturalarındaki TRT payı ve enerji fonu kesitinin kaldırılacağını duyurdu.

"TRT VE ENERJİ FONU KESİTİNİ KALDIRDIK"

Toplantı sonrası basına açıklamalarda bulunan Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs, yüz yüze eğitim, sağlık personeli ataması gibi önemli kararların alındığı alındığı toplantıda, elektrik faturalarındaki TRT payı ve enerji fonu kesitlerinin de kaldırılacağı bildirildi.

Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde elektrik faturalarındaki TRT payı ile Enerji Fonu kesintilerini kaldırma kararı aldık. Vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek bir yaklaşımla küresel enerji payındaki krizi önleyeceğiz."

"Yatırım, ihracat ve istihdam odaklı ekonomi politikamızda, ülkemizi büyütecek her türlü adımı desteklemeye devam edeceğiz. Avrupa'da, doğal gaz fiyatları 2020 yılı başındaki 115 dolar seviyesinden 1100 dolar hatta günlük piyasada 1500 dolar seviyesine çıktı. Buna karşılık biz konutlarda tüketilen doğal gazı 150 dolardan veriyoruz. Alış fiyatımıza göre baktığımızda ise halka yüzde 76 indirimle veriyoruz." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

"Türkiye salgınla mücadelesini dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek ve ön alıcı bir anlayışla başarıyla devam ettirmektedir. Salgın yeni dalgalar ve varyantlar halinde insanlığı tehdit etmeyi sürdürüyor."

"Salgın yeni dalgalar, yeni varyantlar halinde insanlığı tehdit etmeyi sürdürüyor"

"Vaka, hastaneye yatış, vefat sayıları kontrol edebileceğimiz seviyede. Bunu daha da aşağı çekeceğiz"

"Okullar kapancak mı tartışması artık sona ermeli. Yüz yüze eğitim kesinlikle devam edecek"

"Sağlık bakanlığına 40 bin yeni sağlıkçı atayacağız"

"Doğalgazı hane halkına alış fiyatına göre yüzde 76 indirimle veriyoruz"

"Elektrik faturalarındaki TRT payı ve enerji fonu kesitlerini kaldırıyoruz."

"Türkiye'nin sınır ötesi harekatları siyaset ötesi bir konudur. Geçmişte evet dedikleri bir tezkere metnine bu defa yabancı asker gibi cehaletin ötesinde ve vatana ihanet gibi zırvalık derecesine varan gerekçelerle saldıranların bir yerlerden işaret aldıkları anlaşılmaktadır."

"(Suriye tezkeresi) Bu tezkereye karşı çıkmak, bitme noktasına gelen terör örgütünün sınır ötesindeki unsurlarına can simidi atmak demektir. Irak ve Suriye tezkerelerine hayır demelerini yalan ve iftiralarla savunanların 'Kandil'i yakıp yıkmak'tan söz etmeleri omurgasızlık örneğidir."

"Geçmişte evet dedikleri tezkereye karşı çıkmak, terör örgütünün siyasi uzantısının emrine girmektir."

"Şehitlik makamının değerini kavrayamamış olmanın ötesinde insanlıktan nasibini almamış."

"Artık sözde milletvekili olan bu kişinin parlamento çatısı altında yerinin olmaması lazım."

"Bir şehidimizin bacısına küfredilmesi karşısında Genel Başkan'ın buna tahammül etmemesi ve bu zatı partisinden ihraç etmesi gerekir."