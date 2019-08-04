Erdoğan: Afrin'e girdik, Celabrus'a girdik. Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu Ortak Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa’da yaptığı konuşmada, “Suriye'deki tehditlerden ülkemizi korurken, Afrin’e girmeyin diye bize gözdağı vermeye çalıştı. Biz Afrin'e girdik, Celabrus'a girdik. Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz Biz bunu Rusya ve Amerika ile paylaştık. Kılıçdaroğlu S-400 sürecinde alenen karşı tarafın yanındaydı. Taciz atışları devam ederken biz sessiz kalamayız. Biz bir yere kadar sabır ederiz. O sabrın sonu var” dedi.