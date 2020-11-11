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Erdoğan, Ağaçlandırma Gününde konuştu: Hedefimiz 7 milyar fidanın toprakla buluşmasını sağlamaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, "Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar toplamda 7 milyar fidanın toprakla buluşmasını sağlamaktır. Rabbimizin bize emaneti olan tabiata, yeşiliyle, canlılarıyla, şehirleriyle, tarihi ve doğal güzellikleriyle sahip çıkmayı sürdüreceğiz." dedi.

Erdoğan, Ağaçlandırma Gününde konuştu: Hedefimiz 7 milyar fidanın toprakla buluşmasını sağlamaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yerleşkesinde "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" programına katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Gezi olaylarında güya çevre adına sokakları yakanlar, esnafın malını yağmalayanlar, fidan dikimi seferberliğimizi kötüleme yarışına girdi.

Bize çevre konusunda ders vermeye kalkanlar, bölücü örgütün çevre terörünü ağızlarına dahi almıyor.

Kalbi nefretle kuruyanlara inat geçen sene diktiğimiz fidanların hemen hepsi bu yıl boy veriyor, filiz veriyor.

Her yıl yaklaşık 12 milyon yavrumuza fidan kapları ve tohumları teslim ederek kendi fidanlarını kendilerinin yetiştirmesini sağlayacağız

Tohum Ver Fidana Dönüşsün projesi ile geleceğimizin fidanı çocuklarımız, ilk ve ortaokul döneminde 8'er fidanı yetiştirmiş olacak.

Ülkemiz ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da 1'inci, dünyada ise 4'üncü sırada yer alıyor.

Daha yeşil, daha müreffeh bir ülke ideali ile çıktığımız bu yolda sahte çevrecilere aldırmadan çalışmaya devam ediyoruz.

Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar toplamda 7 milyar fidanın toprakla buluşmasını sağlamaktır.

Rabbimizin bize emaneti olan tabiata, yeşiliyle, canlılarıyla, şehirleriyle, tarihi ve doğal güzellikleriyle sahip çıkmayı sürdüreceğiz.

Orman yangınlarına müdahale süresini 40 dakikadan 12 dakikaya düşürdük. İnşallah bu süreyi 10 dakikanın altına indireceğiz."
 

Tayfun Altuntaş
Editör


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