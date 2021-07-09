Erdoğan AK Parti Diyarbakır İl Danışma Toplantısı'nda! CHP'ye sert Doğu tepkisi: Neredeydiniz bugüne kadar?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Diyarbakır Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katılarak siyaset gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:

"Camimizin eski görkemine kavuştuğunu biz de yerinde görmüş olduk. Diyarbakır annelerinin misafiri olacağız. Diyarbakır anneleri evlatlarına ulaşmak için açtıkları bayrakla korku duvarlarını aştılar. Bu kahraman aileleri ziyaret ederek, haklı davalarında yanlarında olduğumuz gerçeğini ortaya koyacağız.

Sevgili gençler, kardeşlerim, burada öncelikle bir hususu açıklığa kavuşturmakta önem görüyorum. Biz bugün sadece açılış ve ziyaret yapmaya gelmedik, aynı zamanda Diyarbakır'ı dinlemek için geldik. Sizlerin görüşlerine ve fikirlerine büyük önem veriyorum. Toplantımızın partimiz ve teşkilatımız için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

"DİYARBAKIR'A SADECE AÇILIŞ YAPMAYA GELMEDİK"

Diyarbakır'a sadece açılış yapmaya gelmedik. Diyarbakır'ı dinlemek kavlimizi yenilemek için geldik. Kuruluşundan bugüne kadar Diyarbakır teşkilatlarımızın farklı yerlerinde görev almış tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Artık 20 yılı bulan bu zorlu yolculuğumuzda dava arkadaşlarımdan vefat edenler olduğu gibi kalleşçe şehit edilenler de var. Diyarbakır eski gençlik kolları başkanımız Yunus Koca, 31 Ağustos 2015 tarihinde iş yerinde, Dicle İlçe Başkanımız Deryan Aktert 10 Ekim 2016 tarihinde iş yerinde şehit edildi. Şehit düşen tüm kahramanları rahmetle yad ediyorum.

Bu kardeşlerimiz Allah yolunda öldüler ve şehit oldular."

AYRINTILAR GELECEK...