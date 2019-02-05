Erdoğan AK Parti Grup toplantısında konuşuyor

Başkan Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor..

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye'nin her alanda olduğu gibi yasama faaliyetlerinde de geri kalmaya tahammülü yoktur.

Partiyi ikiye böldük, yarısı Meclis'te yarısı sahada olacak şekilde kesintisiz hizmet göstermenizi istiyorum.

Çok çalışacağız ki hedeflerimize ulaşabilelim.

"Diğer partilerin aday belirleme süreçleri kimin ne için siyaset yaptığını ortaya koyuyor"

"Ülkemizin en kritik günlerini yaşadığı şu dönemlerde tek millet tek devlet, tek bayrak tek vatan ilkesinde buluşan herkes ile yol yürümeye hazırız".

"Ülkemizi satın alma paritesine göreve bu yıl sonunda 13.sıradan 12. sıraya yükselteceğiz"

"Seçim kampanyamızın ana fikri milletin gönlüne girmek olacak millete AK Partinin geleceği ile ülkenin geleceğinin farklı olmadığını anlatacağız"