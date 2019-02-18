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Erdoğan Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı Binasında

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Isparta mitingi sonrasında İstanbul'a geldi.

Erdoğan Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı Binasında

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Isparta mitingi sonrasında İstanbul'a geldi. Erdoğan, Saat 20.40 sıralarında Sütlüce'de bulunan Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı Binası'na geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, burada yerel seçim için çalışamalarda bulunduğu öğrenildi.

DHA


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