Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüttüğü Haber Global kanalından Şubat ayında ayrılan ve 10 yıllık aranın ardından Habertürk TV ekranlarına dönen Erdoğan Aktaş, görevini bıraktı. Aktaş'ın yeni adresi de merak ediliyordu. Medya Radar'ın haberine göre Erdoğan Aktaş Sözcü TV’nin Genel Yayın Yönetmenliği görevine getirildi. Peki Erdoğan Aktaş kimdir? Kaç yaşında ? Nereli?. Detaylar haberimizde...

ERDOĞAN AKTAŞ KİMDİR?

Erdoğan Aktaş, 1967 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü mezunudur. Üniversite döneminde Güneş Gazetesinde muhabir olarak meslek hayatına atıldı. Daha sonra Gazete Gazetesi, Hürriyet, Sabah ve Milliyet gazetelerinde polis muhabiri olarak çalıştı.

1993 yılından bu yana televizyon haberciliği ve programcılığı alanında çeşitli kanallarda görev alan Aktaş, 8 yıl görev yaptığı NTV’de 1999-2005 arasında Yakın Plan programını hazırlayıp sundu.

Erdoğan Aktaş, 2005-2008 yılları arasında Star TV Haber Genel Yayın Yönetmenliği, 2008’de Habertürk Genel Yayın Yönetmeni, 2009 yılında ise A Haber Kurucu Genel Müdür ve ATV Haber Genel Yayın Yönetmenliği görevlerini yaptı. Bu arada yine A Haber kanalında “Memleket Meselesi” ve “90’a” programlarını hazırlayıp sundu.

1 Ocak 2016'da CNN Türk'ün Genel Müdürü oldu. 2018'in Mayıs ayında ise kanalla yolları ayrıldı.

Aktaş 9 Ekim 2018 tarihinden 31 Ocak 2020 tarihine kadar Haber Global'de Genel Yayın Yönetmenliği koltuğunda oturdu. Daha sonra 'Gece Raporu' isimli programla 10 yıl sonra Habertürk ekranlarına geri döndü. 1 Eylül 2020 tarihiyle birlikte Habertürk'teki görevinden ayrılan Aktaş, Sözcü TV’nin Genel Yayın Yönetmenliği görevine getirildi.

KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

1967 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Erdoğan Aktaş, 53 yaşındadır.