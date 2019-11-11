Erdoğan, Ali Babacan'la görüşmeyi planlıyor iddiası gündemi sarstı!

Gazeteci Abdulkadir Selvi, "Barış Pınarı'na rağmen siyaset hareketli" başlığıyla kaleme aldığı yazısında, Erdoğan'ın, yeni parti kurma hazırlığında olan ve kurucusu olduğu AK Parti'den istifa eden Ali Babacan'la bir görüşme planladığını iddia etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ali Babacan'ı kazanmak için hamle yaptığı yazan Selvi, köşesinde şu ifadelere yerdi: AK Parti cephesinde ise birlik ve beraberliği güçlendirmeye yönelik bir çaba seziliyor. Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül-Ali Babacan partisinin kuruluş aşamasına geldiği bir sırada Erdoğan, bütünleşme çabalarını arttırdı. Daha önce görüştüğü Ali Babacan'ı birlikte çalışmaya ikna edemeyen Erdoğan'ın, önümüzdeki günlerde Babacan'la yeni bir görüşme yapmayı planladığı söyleniyor. Davutoğlu ve Gül'den ziyade Erdoğan'ın Babacan'ın üzerinde durduğu anlaşılıyor. O nedenle Ali Babacan'ı kazanmak için hamle yapıyor. Başarılı olur mu? Biraz zor gözüküyor. Ama bir yandan da yeni partilere karşı AK Parti teşkilatını motive etmeye çalışıyor.