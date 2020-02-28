Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi- Görüşmede, İdlib'de yaşanan son gelişmeler, Suriye krizi, bölgesel meseleler üzerinde iş birliği ve ortak çalışma konuları ele alındı
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İdlib'de yaşanan son gelişmeler ve Suriye krizinin ele alındığı görüşmede, bölgesel meseleler üzerinde iş birliği ve ortak çalışma konuları masaya yatırıldı.
Kaynak: AA
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