Erdoğan: "Ankara'da 3 ilçede Ak Parti olarak aday göstermiyoruz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ankara'da 3 ilçede Ak Parti olarak aday göstermiyoruz. MHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı Enver Demirel'i, MHP'nin...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ankara'da 3 ilçede Ak Parti olarak aday göstermiyoruz. MHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı Enver Demirel'i, MHP'nin Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek'i, MHP'nin Polatlı adayı Mürsel Yıldızkaya'yı destekliyoruz."
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