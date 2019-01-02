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Erdoğan: "Ankara'da 3 ilçede Ak Parti olarak aday göstermiyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ankara'da 3 ilçede Ak Parti olarak aday göstermiyoruz. MHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı Enver Demirel'i, MHP'nin...

Erdoğan: "Ankara'da 3 ilçede Ak Parti olarak aday göstermiyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ankara'da 3 ilçede Ak Parti olarak aday göstermiyoruz. MHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı Enver Demirel'i, MHP'nin Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek'i, MHP'nin Polatlı adayı Mürsel Yıldızkaya'yı destekliyoruz."


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