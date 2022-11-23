Erdoğan Arıkan Kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi takımı tutuyor? Biyografisi

Spor sunucuları arasında en deneyimli ve en başarılarından biri olan Erdoğan Arıkan TRT Spor'da spor programı sunuculuğu yapmaktadır. Peki! Erdoğan Arıkan Kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi takımı tutuyor? Biyografisi

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Erdoğan Arıkan Kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi takımı tutuyor? Biyografisi

UZUN yıllardır Televizyon Kanallarında Spor izleyicilerinin karşısına çıkarak bilgisi, becerisi ve duruşuyla izleyicilerin taktirini toplamayı başaran Erdoğan Arıkan, Kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi takımı tutuyor? Biyografisi.

ERDOĞAN ARIKAN KİMDİR? HAYAT BİYOGRAFİSİ

1963 yılında Sakarya'da dünyaya gelen Erdoğan Arıkan, ilkokulu burada bitirmiş daha sonra ailesiyle birlikte Gölcük'e taşınmıştır. Kocaeli Meslek Yüksek Okulu işletme bölümündeki eğitimini tamamladıktan sonra iş hayatına atılmıştır.

Babasının futbol hastası olduğunu, küçükken onu Sakaryaspor'un maçlarına götürdüğünü belirtmiştir. Ayrıca 2000 doğumlu olan oğlu Efe Arıkan, Ankaragücü altyapısında forma giymektedir.

İstanbul'da 4 yıl boya ticaretiyle uğraşmış daha sonra arkadaşlarının tavsiyesiyle TRT'ye başvurmuştur. Yapılan sınavda başarılı olan sunucu 1990 yılında Diyarbakır Radyosu'nda 3 yıl görev yapmış ardından spor spikerliğine geçiş yaparak Ankara'ya yerleşmiştir. TRT'de başta "Stadyum" olmak üzere çok sayıda spor programında sunuculuk yapmıştır.

Bir devlet memurunun kazandığı kadar para kazandığını, yaptığı programlardan extra bir ücret almadığını ayrıca Galatasaray takımını tuttuğunu fakat Trabzonspor'un gönlünde farklı bir yerde olduğunu ifade etmiştir.

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ERDOĞAN ARIKAN NERELİ?

Gençlik ve Spor Müdürlüğünde spor uzmanı olarak görev yapan Tülay Arıkan ile dünya evine giren ve 1 erkek çocuk sahibi olan başarılı sunucu Erdoğan Arıkan aslen Sakaryalı'dır

ERDOĞAN ARIKAN HANGİ TAKIMI TUTUYOR?

Erdoğan Arıkan katıldığı bir televizyon programında Galatasaraylı olduğunu ancak Trabzonspor'un da gönlünde ayrı bir yere sahip olduğunu açıklamıştı.

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