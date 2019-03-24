Erdoğan, “Ayasofya, müze statüsünden çıkarılabilir. Ayasofya’ya giriş ücretsiz olabilir”
IHAAW213727-GEN/24-03-2019 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ayasofya, müze statüsünden çıkarılabilir. Ayasofya'ya giriş ücretsiz olabilir" dedi.
IHAAW213727-GEN/24-03-2019 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ayasofya, müze statüsünden çıkarılabilir. Ayasofya'ya giriş ücretsiz olabilir" dedi. 24.03.2019 21:37:27 TSI NNNN
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