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  3. Erdoğan, “Ayasofya, müze statüsünden çıkarılabilir. Ayasofya’ya giriş ücretsiz olabilir”

Erdoğan, “Ayasofya, müze statüsünden çıkarılabilir. Ayasofya’ya giriş ücretsiz olabilir”

IHAAW213727-GEN/24-03-2019 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ayasofya, müze statüsünden çıkarılabilir. Ayasofya'ya giriş ücretsiz olabilir" dedi.

Erdoğan, “Ayasofya, müze statüsünden çıkarılabilir. Ayasofya’ya giriş ücretsiz olabilir”

IHAAW213727-GEN/24-03-2019 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ayasofya, müze statüsünden çıkarılabilir. Ayasofya'ya giriş ücretsiz olabilir" dedi. 24.03.2019 21:37:27 TSI NNNN


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