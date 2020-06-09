Erdoğan, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı ölüm yıl dönümünde andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Batman'da terör örgütü PKK'nın düzenlediği hain saldırıda şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın ölümünün 3. yıl dönümünde anma mesajı yayınladı.

Erdoğan anma mesajında,"Şehadetinin 3. yılında, Batman'da terör örgütü tarafından alçakça katledilen öğretmenimiz Aybüke Yalçın’ı rahmetle anıyorum. Başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, milletimizin refahına, ülkemizin kalkınmasına katkı sunan tüm eğitimcilerimizi saygıyla yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şehadetinin 3. yılında, Batman'da terör örgütü tarafından alçakça katledilen öğretmenimiz #AybükeYalçın’ı rahmetle anıyorum.



Başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, milletimizin refahına, ülkemizin kalkınmasına katkı sunan tüm eğitimcilerimizi saygıyla yâd ediyorum. pic.twitter.com/S81OJCGoq3 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 9, 2020

NE OLMUŞTU?

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmış, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.

İlk görev yeri olan ilçede henüz 7 aylık öğretmenken katledilen, adı okullarda, sınıflarda, cadde ve kütüphanelerde yaşatılan Şenay Aybüke Yalçın, seslendirdiği 'Mağusa Türküsü' ile de gönüllere taht kurmuştu.

Yalçın'ın ismi, öğrenim gördüğü Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'ndeki orkestra salonuna verildi. Şehit öğretmenin kemanı da ailesi tarafından adının verildiği orkestra salonuna bağışlandı.

Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili yargılanan 5 sanık, 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.