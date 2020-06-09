Erdoğan, AYM yeni üyesi Basri Bağcı'nın yemin töreninde katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Basri Bağcı'nın yemin törenine katıldı.

Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'ndaki törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay (sol2), TBMM Başkanı Mustafa Şentop (sol3), Adalet Bakanı Abdülhamit Gül (sol), Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan (sağ3) ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da (sağ2) katıldı.

AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Renginden ya da inancından dolayı insana nefes alma hakkı tanımayan yaklaşımla erdemli evrensel toplum inşa edilemez.

Bireysel başvuruyu başarıyla uygulayan hiçbir ülkede bizde olduğu kadar başvuru yapılmamaktadır.

Mahkememize 2019'da 43 bin civarında başvuru yapılmış, yaklaşık 40 bin başvuru sonuçlandırılmıştır.

Anayasa Mahkemesinin verdiği ihlal kararlarının yarıdan fazlası adil yargılanma hakkına ilişkindir."

Ayrıntılar gelecek...