Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir sebebiyle Twitter hesabında alçak bir paylaşımda bulunan İranlı Milletvekili Ali Asker Hani tepki çekti. Twitter, Ali Asker Hani'nin paylaşımını kaldırdı. Peki Erdoğan, Azerbaycan'da hangi şiiri okudu? | Ali Asker Hani kimdir? |Neden tehdit etti? İşte ayrıntılar...

ERDOĞAN, AZERBAYCAN'DA HANGİ ŞİİRİ OKUDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, "Aras, türküsünü daha güçlü çığıracak. Karabağ şikestesini okuyan nefesler daha yüksek daha güçlü çıkacaktır" ifadelerini kullanıldıktan sonra Aras türküsünün sözlerini okumuştu;

"Aras'ı ayırdılar

Kum ile doldurdular;

Ben senden ayrılmazdım

Zor ile ayırdılar,

Ay Lâçin, can Lâçin,

Men sene kurban Lâçin"

ALİ ASKER HANİ KİMDİR?

Ali Asker Hani, İranlı Milletvekilidir.

Aynı zamanda Soruşturma Komisyonu Başkanı, Sürdürülebilir Güvenlik ve Dinamik Dış İlişkiler Grubu Başkan Yardımcısı ve İslami Danışma Meclisi Sivil Komisyonu Üyesi olan Ali Asker Hani, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Azerbaycan ziyaretinde okuduğu şiir sebebiyle sosyal medya hesabından ölüm tehdidinde bulunmuştur.

ALİ ASKER HANİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I NEDEN TEHDİT ETTİ?

İranlı Milletvekili Ali Asker Hani, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ölüm tehdidinde bulundu.

İranlı Milletvekili Ali Asker Hani'nin Twitter hasabında yaptığı paylaşımda kullandığı skandal ifadeler şu şekilde:

"Sayın Erdoğan, İran topraklarına göz diken şahsın en son hali bu oldu"

Hani, paylaşımında Saddam Hüseyin'in yakalanarak öldürüldüğü fotoğraflara yer verdi.

İranlı Milletvekili Ali Asker Hani'nin paylaşımı: