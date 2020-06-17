Erdoğan, Bakan Selçuk ve sendika temsilcilerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanı Selçuk, işçi ve işveren sendikalarından oluşan heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Bakan Selçuk ile beraberinde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan yer aldı.
Basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü.
Görüşmede koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafeye uyulması dikkat çekti.
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