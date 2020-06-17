Erdoğan, Bakan Selçuk ve sendika temsilcilerini kabul etti

Türk heyeti Libya'ya çıkarma yaptı! Serrac ile görüştüler

Şanlıurfa'daki şiddetli deprem bu hale getirdi!

Ahmet Şık ve Cüneyt Özdemir Twitter'da birbirine girdi!

İmamoğlu bu kez taksicileri karşısına aldı : Sakın bizi tehdit etmeye çalışmasınlar