Erdoğan, bakan Vedat bilgin ile görüştü! Diğer emeklilerin maaşları da mı artıyor ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ak Parti genel merkezinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le bir araya gelerek mecliste yasalaşması beklenen emeklilik maaşı düzenlemesi konusunu görüştüğü belirtiliyor.
EMEKLİ MAAŞI GÖRÜŞMESİ İÇİN BİR ARAYA GELDİLER
Edinilen bilgilere göre en düşük emeklilik maaşlarının 7.500 TL çıkmasıyla diğer emeklilerin maaşlarında bir artış olmaması yüzünden diğer emekliler arasında huzursuzluğa yol açtığı bu konunun ele alındığı belirtiliyor. Görüşme öncesinde Bakan Bilgin basın mensuplarının “Asgari ücrete zam olacak mı?” sorusu üzerine Bakan Bilgin, “Asgari ücrete zam Temmuz’da” dedi.