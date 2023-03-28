Erdoğan, bakan Vedat bilgin ile görüştü! Diğer emeklilerin maaşları da mı artıyor ? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ak Parti Genel Merkezinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile emekli maaşı düzenleme konusunu görüşmek üzere bir araya geldiği belirtiliyor.