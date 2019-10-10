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  3. Erdoğan bomba atanlara tepki gösterdi

Erdoğan bomba atanlara tepki gösterdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda gelen olumsuz düşüncelere cevap verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda teki gösterdi. Avrupa Birliği kendinize gelin! diye sözlerine başlayan Erdoğan; "Vatandaşların yaşadığı bölgeye roket atıp Türkiye sivilleri bombalıyor diye ortalığı ayağa kaldırmaya kalktılar. Lan bombayı atan sizsiniz, füzeleri atan sizsiniz terbiyesiz herifler! dedi.

10 Ekim 2019 Perşembe 14:47

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