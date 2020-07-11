Erdoğan'dan Ayasofya açıklaması: Milletimizin sesine kulak vererek bu kararı aldık
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü Açılış Töreni’nde konuştu. Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında, ''Kimin ne dediğine değil bizim hakkımızın ne olduğuna, milletimizin ne istediğine bakarak bu kararı aldık.'' açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Botan Çayı Beğendik Köprüsü Açılış Töreni’e canlı bağlantı ile katılıp, açıklamalarda bulundu.
Van-Tatvan-Bitlis ile Siirt-Mardin-Batman hattını birbirine bağlayan ve 450 metre uzunluğu 165 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü'nün açılışı bugün Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katılması sonucu gerçekleşti.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
Sınırlarımızı kuşatmaya çalışan terör örgütlerini tepelemekle kalmadık, karada ve denizde oldukça derinlikli bir güvenlik hattı oluşturduk.
Kuklalarla değil kuklacılarla muhatap olduğumuz bir döneme girdik. Ne terör örgütleri ne kısır gündemler ne diğer tuzaklar işe yarayacak.
Ülkelerinde İslam düşmanlığını önlemek için adım atmayanlar Türkiye'nin egemenlik haklarını kullanma iradesine saldırabiliyor.
AYRINTILAR GELECEK...
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