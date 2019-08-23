Erdoğan: Bu kutlu çatının altından ayrılanların esamesi okunmayacaktır

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Bu davada bu çatı altında görev alan arkadaşlarımla yol yürümeğe devam ediyoruz, devam edeceğiz. Bu davada yolunu kaybedenler olmuştur. Bu kutlu çatının altından ayrılanların esamesi okunmamıştır, okunmayacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) gerçekleşen AK Parti'nin 18'inci Kuruluş Yıldönümü etkinliğine katıldı. Etkinlikte, ilk önce AK Parti'nin 18 yılını anlatan, "Zaman Tüneli" fotoğraf sergisi gezildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Ağustos 2001 yılında doğan 18 gençle fotoğraf çektirdi. AK Parti'nin 18'inci Kuruluş Yıldönümü için yazılan ve 18 yılı anlatan marş eşliğinde film gösterimi yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, film gösteriminin ardından yaptığı konuşmada, partilileri "Davaya gönül verenler" diyerek selamladı. Erdoğan, "Tam 18 yıl önce 2001 yılı Ağustos ayında AK Parti'nin kuruluşunu ilan etmiştik. Hamdolsun, AK Parti 18'inci yaşına ulaştı. Kuruluşundan bugüne kadar AK Parti'nin tüm kademelerinde hizmet etmiş tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. AK Parti 18 yaşına ulaştı. Partimiz artık yeni bir safhaya geçmiştir" ifadelerini kullandı.

'KİMSENİN ESAMESİ OKUNMUYOR'

Erdoğan, AK Parti çatısı altında birlik ve beraberliğe vurgu yaparken, partiden ayrılan ve çeşitli nedenlerle istifa edenlere sert eleştiriler yöneltti. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu davada, bu çatı altında görev alan arkadaşlarımla yol yürümeye devam ediyoruz, devam edeceğiz. Bu davada yolunu kaybedenler olmuştur. Bu davanın yükünü kaldıramayanlar oldu. Bu kutlu çatının altından ayrılanların esamesi okunmamıştır, okunmayacaktır. AK Parti organik bir partidir. Gözleri ve gönülleri başka yerde olanlar başarısız olurlar. AK Parti, bugün de yarın da ayakta dimdik duracaktır. AK Parti kendisi gibi olmaktan çıktığında misyonunu kaybeder. Ülkemizin şu kritik dönemden çıkmasını sağlayacak olan AK Parti'dir. Millete hizmet yolunda devam edeceğiz. Ülkemizi hedeflerine ulaştıracak olan AK Parti'den başkası değildir. Bizim partimizin en önemli özelliklerinden biri de değişimi ve yenilenmeyi kendi içinde başarabiliyor olmasıdır."

'MİSYONUNU KAYBEDER'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin ilkeleri ile var olduğunu belirterek, "AK Parti ancak kendisi gibi olmaktan çıktığında misyonunu kaybeder. Bu çatıdan ayrılanlar gibi, yolunu şaşırdığı gün, AK Parti'nin de vadesi dolmuş demektir. Bizi sevsin sevmesin aklı ve vicdanı olan herkes şunu bilir, Cumhuriyet tarihindeki en büyük atılımı AK Parti yaptırmıştır" diye konuştu.

AK PARTİ'NİN İCRAATLARI

Erdoğan, AK Parti'nin 17 yıllık iktidarında yaptığı icraatları da anlattı. Bundan sonra da aynı kararlılıkla ve azimle Türkiye'ye hizmet edeceklerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin her tarafına bölünmüş yollar yaptık, kaza riskini düşürdük. Millete hizmet yolunda devam edeceğiz. Bu ülkedeki aklı ve vicdanı olan herkes bilir, bu ülke demokrasi ve ekonomide Cumhuriyet dönemindeki en büyük atılımını AK Parti ile yapmıştır" dedi.

CHP'YE ELEŞTİRİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, özellikle Doğu Akdeniz'e ilişkin "Türkiye niye burada yok" sözlerine tepki gösterdi. Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de çalışmalarımızı sürdüreceğiz, oradan çekilmek yok, haklarımızı biliyoruz. İki sondaj, sismik araştırma gemileri ile oradayız. Ana muhalefetin başındaki zat onları görmüyor" açıklamasında bulundu.

'BİZE "ÖMERLER" LAZIM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekim Ayı'nda başlayacak olan AK Parti'nin Olağan Büyük Kongre sürecini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Büyük kongre sürecimiz önemli bir fırsattır. Belde, ilçe ve il kongrelerimizi başlatıyoruz. Mevcut kadrolarımızla beraber, herkesi kongre sürecimize aktif olarak katılmaya davet ediyorum. Kanaat önderleri kimlerse kadromuzu onlarla güçlendireceğiz. Daha da ileriye gidiyorum. Bize "Ömerler" lazım. Bu Ömerleri bulduğumuzda, şu anki konumumuzdan daha ileriki bir konuma geleceğiz, hiç endişeniz olmasın. Önümüzdeki dönem bu kutlu dava için daha fazla çalışma dönemidir."

'MİLLETİMİZE CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ İLE NELER YAPTIK ANLATACAĞIZ'

Erdoğan, MHP ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ve "Cumhur İttifakı'nın güçlenerek yoluna devam edeceğini belirterek, "Milletimize Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile neler yaptık anlatacağız. Birileri yeni yönetim sistemini karalamaya çalışsa da milletimiz oyunu vermiştir. Birileri sürekli yeni sistemi karalamaya çalışsa da milletimiz sahip çıkmıştır. Dün 1 yıllık sürecin analizini yaptık. Kapsamlı bir çalışma yapıldı. İlk fırsatta sonuçları inceleyip sistemi geliştirecek adımları atacağız" dedi.

DHA