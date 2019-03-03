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  3. Erdoğan: Bu taklacıya öyle bir ders verin ki karşınıza çıkmaya yüz bulamasın (3)

Erdoğan: Bu taklacıya öyle bir ders verin ki karşınıza çıkmaya yüz bulamasın (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Cumhuriyet Meydanı'ndaki miting sonrasında Çarşamba Havalimanı'na geçti.

Erdoğan: Bu taklacıya öyle bir ders verin ki karşınıza çıkmaya yüz bulamasın (3)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SAMSUN'DAN AYRILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Cumhuriyet Meydanı'ndaki miting sonrasında Çarşamba Havalimanı'na geçti. Havayoluyla Ankara'ya gitmek üzere kentten ayrıldı.

DHA

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