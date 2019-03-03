Erdoğan: Bu taklacıya öyle bir ders verin ki karşınıza çıkmaya yüz bulamasın (3)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Cumhuriyet Meydanı'ndaki miting sonrasında Çarşamba Havalimanı'na geçti.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SAMSUN'DAN AYRILDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Cumhuriyet Meydanı'ndaki miting sonrasında Çarşamba Havalimanı'na geçti. Havayoluyla Ankara'ya gitmek üzere kentten ayrıldı.
DHA
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