Erdoğan: Bunun hesabını Yeni Zelanda sormazsa biz sormasını biliriz (3) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki mitinginin ardından Ereğli Belediye Başkan adayı Erol Şahin ile birlikte halkı selamladı.

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