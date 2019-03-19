Erdoğan: Bunun hesabını Yeni Zelanda sormazsa biz sormasını biliriz (3)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki mitinginin ardından Ereğli Belediye Başkan adayı Erol Şahin ile birlikte halkı selamladı.
HALKI SELAMLADI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki mitinginin ardından Ereğli Belediye Başkan adayı Erol Şahin ile birlikte halkı selamladı. Kendine sevgi gösterisinde bulunanlara çay veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilçe turunun ardından helikopterle ilçeden ayrıldı.
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DHA
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