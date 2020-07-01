Erdoğan canlı yayında duyurdu: Sosyal medya düzenlemesi geliyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, dün sosyal medyada, kızı Esra Albayrak hakkında çirkin paylaşımlarda bulunanlar için sert ifadeler kullandı ve sosyal medya düzenlemesinin getirileceğini duyurdu.

"BAZI ALÇAKLAR BU İKLİMİ KİRLETMEYE ÇALIŞTI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aile olarak birkaç gündür işte böyle can atıcı bir meseleyle karşı karşıyayız. Biliyorsunuz önceki gece 8. torunum dünyaya geldi. Berat Bey evladının doğumunun sevincini bir sosyal medya mesajıyla kamuoyuyla paylaştı. On binlerce kişi tebriklerini ifade eden yorumlar yazdı. Ancak sayıca az da olsa bırakınız ahlakı namusu haysiyeti insanlıktan dahi nasibini almamız bazı alçaklar hakaretlerle bu iklimi kirletmeye çalıştı.

"BU ALÇAKLARIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Yargı ve emniyet teşkilatlarımız bu haysiyetsizlerin kimliklerini tespit etmeye başladı. Dünyaya gözlerini yeni açmış bir bebek üzerinden ailesine ve onların temsil ettiklerini düşündükleri değerlere saldıran bu alçakların peşini bırakmayacağız. Hukuk önünde işledikleri suçun hesabını soracağız. Benzer saldırıları daha önce de yaşamıştık. Son yıllarda bu tür ahlaksızlıkların artmasında hem mecraların kontrolsüzlüğünün, hem de organize saldırıların kolaylaşmasının rolü vardır.

"SOSYAL MEDYA MECRALARININ KALDIRILMASINI İSTİYORUZ"

Niçin YouTube, Niçin Twitter, niçin Netflix şu bu gibi sosyal medyalara karşı olduğumuzun ne demek olduğunu anlıyor musunuz. İşte bu ahlaksızlıkları ortadan kaldırabilmek için. Yalanın, iftiranın kişilik haklarına saldırının itibar suikastlerinin alıp başını gittiği bu mecraların bir düzene sokulması şarttır.Bir an önce biz bunları parlamentomuza getirip, bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını kontrol edilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.