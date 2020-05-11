Erdoğan'dan çay üreticilerine müjde geldi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan yaptığı açıklamada çay üreticilerine de müjdeyi verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çay üreticilerine müjde verdi. Bu sene yaş çay alım için 3 lira 27 kuruş fiyat belirlediklerini söyleyen Erdoğan, 13 kuruşluk destekleme ile yaş çay alım fiyatının 3 lira 40 kuruşa geldiğini açıkladı. Çay toplamak için memleketlerine gelmek için e-devlet üzerinden başvuranların izin alarak memleketlerine gidip yaş çay toplayabileceklerini söyledi.
Erdoğan konuyla ilgili açıklaması şu şekilde;
2020 yılı için yaş çay alım fiyatı 3 lira 27 kuruş olarak belirlenmiştir. Bu rakam 13 kuruş destekleme ile 3 lira 40 kuruşa denk gelmektedir.
Hasat ile beraber yaş çay alımları başlayacaktır. Hayırlı olmasını diliyorum. Ilısu barajının 6 türbününden ilkini 19 Mayıs'ta hizmete alacağımızın müjdesini de kamuoyu ile paylaşmak istiyorum
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