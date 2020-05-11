Erdoğan'dan çay üreticilerine müjde geldi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çay üreticilerine müjde verdi. Bu sene yaş çay alım için 3 lira 27 kuruş fiyat belirlediklerini söyleyen Erdoğan, 13 kuruşluk destekleme ile yaş çay alım fiyatının 3 lira 40 kuruşa geldiğini açıkladı. Çay toplamak için memleketlerine gelmek için e-devlet üzerinden başvuranların izin alarak memleketlerine gidip yaş çay toplayabileceklerini söyledi.

Erdoğan konuyla ilgili açıklaması şu şekilde;

2020 yılı için yaş çay alım fiyatı 3 lira 27 kuruş olarak belirlenmiştir. Bu rakam 13 kuruş destekleme ile 3 lira 40 kuruşa denk gelmektedir.

Hasat ile beraber yaş çay alımları başlayacaktır. Hayırlı olmasını diliyorum. Ilısu barajının 6 türbününden ilkini 19 Mayıs'ta hizmete alacağımızın müjdesini de kamuoyu ile paylaşmak istiyorum