Erdoğan, CHP'li Ali Mahir Başarır'a ateş püskürdü: Bu terbiyesiz adam cenaze namazında pişmiş kelle gibi sırıtıyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk kadının seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 86.yılı kapsamında AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Katıldığı televizyon programında," Öyle bir noktadayız ki; Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış. 20 milyon dolara satıldığı söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış…' sözleriyle tepki çeken CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında açıklamalarda bulunan Erdoğan," İşte bay Kemal, benim askerime, benim orduma hakaret edecek senin milletvekilin, sen ise ağzından bir olumsuz bununla ilgili ifade çıkmayacak. Bu millet seni affetmeyecek. Hakaret edilen ordu ve onun her mensubu birer Mehmetçiktir. Biz Mehmetçiğimizi size yedirtmeyiz ve yedirtmeyeceğiz. Sen MYK’da, MKYK’da kalkar oralardan olumsuz değerlendirmeler yapabilirsin ama bu millet böyle bir değerlendirmeyi asla yapmayacak ve bunların tabi cibilliyetinde bu var. Bunlar hiçbir zaman ciddi manada bu milletin şanına yakışır asker olmadılar. Bunlar her zaman işte biz terörle, askerimiz savaşırken, polisimiz dağlarda teröristlerle savaşırken bunların milletvekilleri onların cenaze törenlerine tabutlarına omuz vermek suretiyle ne yazık ki bu ülkede ortaya çıktılar." dedi.

"ARSIZLIĞI SİYASET SANANEN BİR ZİHNİYETTEN NE BEKLENEBİLİR"

Erdoğan şunları kaydetti:

"İşte daha geçenlerde, gördünüz, cenaze namazında bile bu adam, bu ahlaksız, terbiyesiz adam yanında birisiyle konuşurken pişmiş kelle gibi sırıtıyor sırıtıyor. Ya bu milletin değerleri var, kutsalları var. Siz bu kutsallara karşı bu denli ahlaki olmayan yollara tevessül edemezsiniz. Ama biz tabi başınızdakiyle sizleri tanıyoruz. Onun için de inanıyorum ki ilk seçimlerde bunlar çok daha büyük bir dersi Allah’ın izniyle alacaklar. Düşünün, CHP’ye ve kendisine destek vermeyen herkesi yalaka olmakla, satılmış olmakla, zihnen özürlü olmakla, çete olmakla, yandaş olmakla itham eden bir zihniyetten başka ne beklenebilir. Her defasında yalanı yüzüne vurulduğu halde ısrarla aynı iftiraları tekrarlamayı sürdüren, arsızlığı siyaset sanan bir zihniyetten başka ne beklenebilir."

RTÜK'ten Habertürk'e Ali Mahir Başarır'ın söylemleri nedeniyle 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan para cezası

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim icraatımızın ulaştığı yere sizin hayalleriniz bile ulaşamaz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan CHP'ye sert sözler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sert tepki!

RTÜK'ten Mehmetçiğe hakarete ceza!

CHPli vekilin 'satılmış ordu' ifadelerine bir tepki de MSB’den: Hesabı sorulacak!