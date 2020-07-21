Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi değerlendirme toplantısında konuşuyor (CANLI)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ikinci yılını tamamlaması nedeniyle değerlendirme toplantısı gerçekleştiriyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ikinci yılını tamamlaması nedeniyle değerlendirme toplantısı gerçekleştiriyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"15 Temmuz gecesi milletimiz dünya demokrasi tarihine geçmiştir"
Ayrıntılar gelecek...
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