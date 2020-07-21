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  3. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi değerlendirme toplantısında konuşuyor (CANLI)

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi değerlendirme toplantısında konuşuyor (CANLI)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ikinci yılını tamamlaması nedeniyle değerlendirme toplantısı gerçekleştiriyor.



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