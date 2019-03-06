Erdoğan, “Deniz Köken kardeşim ile el ele vereceğiz, Eyüpsultanı farklı yerlere taşıyacağız “ (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halka hitap ettiği Eyüpsultan mitinginde AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken için destek isteyerek, "Biz nasıl bu şehre aşıksak Deniz kardeşimiz de tam bir Eyüpsultan aşığıdır. Bir tarafta Cumhurbaşkanı olarak bu kardeşiniz, bir tarafta Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım, bir tarafta Eyüpsultan Belediye Başkanımız Deniz Köken kardeşim ile el ele vereceğiz, Eyüpsultanı farklı yerlere taşıyacağız "dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, halka hitap ettiği Eyüpsultan mitingine AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken de katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önce kürsüye çıkan AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, başkan seçildiği takdirde öncelik vereceği projelerinden bahsetti. Eyüpsultan'da dört akslı bir turizm kombinasyonu oluşturacaklarını açıklayan Köken, tapu sorunlarını da tamamen bitireceğini söyledi.

"Deniz Köken kardeşim ile el ele vereceğiz, Eyüpsultanı farklı yerlere taşıyacağız"

Vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Binali Yıldırım ve Deniz Köken kardeşimle el ele vermek suretiyle İstanbul'u birlikte şahlandıracağız. Biz nasıl bu şehre aşıksak Deniz kardeşimiz de tam bir Eyüpsultan aşığıdır. İstanbul'a başladığı belediyecilik kariyerine Antalya, Erzurum ve Gaziantep Büyükşehir Belediyeleri'nde genel sekreterliği ile pekiştirdi. Tüm birikimi Eyüpsultan'a ve sizlere hizmetkar olarak devam ettirecek. Bir tarafta Cumhurbaşkanı olarak bu kardeşiniz, bir tarafta Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım, bir tarafta Eyüpsultan Belediye Başkanımız Deniz Köken kardeşim ile el ele vereceğiz, Eyüpsultanı farklı yerlere taşıyacağız "dedi.

"Feshane müzesi ile Eyüpsultan'a büyük bir ivme kazandıracağız"

Gönül belediyeciliği ile insanların hem gönlüne hem evine girecekleri ifade eden Deniz Köken, Eyüpsultan'da yapılacak olan 4 akslı turizm projesi hakkında bilgiler verdi. Eyüpsultan Cami çevresinin turizm için yetersiz olduğunu ifade eden Köken şöyle konuştu: "Eyüpsultan'a sadece cami etrafındaki turizmiyle değil Feshane'siyle, Pierre Loti'siyle ve Haliç'i de işin içine katarak dörtlü kombinasyon içinde bir turizm aksı oluşturacağız. Aynı zamanda buranın istihdamına da katkı sağlayacak çünkü buraya gelen insanların biraz daha kalmasını sağlamak için müze ve başka etkinlikleri de hayata geçirmemiz lazım. Feshane müzesi ile Eyüpsultan'a büyük bir ivme kazandıracağız" dedi.

Köken ayrıca Eyüpsultan ilçesinin ulaşım ve tapu sorunuyla ilgili yapılacak olan çalışmaları da açıkladı. Başkan seçilirse tapu sorunlarını tamamen sona erdireceğini kaydeden Köken, "Alibeyköy-Sirkeci tramvay hattıyla Silahtar tüneli de açıldığında, Alibeyköy havzasındaki sıkışıklık büyük ölçüde çözülecek. Daha sonra 2022'de bitmesi düşünülen metro da hayata geçtiğinde o bölgenin en önemli sorunu olan ulaşım meselesi büyük ölçüde hallolmuş olacak. Akşemseddin-Yeşilpınar aksındaki okul, yeşil alan eksikliği, tapu sorunlarının tamamı gündemimize alınmış, büyükşehir belediyesi ve hükumetimizle gerekli görüşmelere şimdiden başlanmıştır. Bu bölgenin uzun süredir devam eden tapu meselesinin epey bir bölümü çözülmüştü ama kısa bir bölümü özellikle Nişanca, Çırçır, Yeşilpınar ve Akşemseddin havzasındaki tapu sorunlarının kalan kısmı bizim dönemimizde son bulacaktır" dedi.