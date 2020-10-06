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  3. Erdoğan müjdeyi verdi: 500 bin öğrenciye ücretsiz tablet verilecek

Erdoğan müjdeyi verdi: 500 bin öğrenciye ücretsiz tablet verilecek

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunun Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihtiyaç sahibi öğrencilere ilk etapta 500 bin tablet dağıtılacağını duyurdu.

Erdoğan müjdeyi verdi: 500 bin öğrenciye ücretsiz tablet verilecek

Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen yüz yüze eğitime ara verilmesi ve uzaktan eğitime geçilmesi sonrası en fazla gündemele gelen konuların başında bilgisayar tablet ve internet gereksinimleri oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdopan salgınla mücadele ve yüz yüze eğitim konularının ele alındığı Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, maddi durumu iyi olmayan öğrenciler için başlatılan uzaktan eğitim seferberliği kapsamında ilk etapta 500.000 öğrenciye tablet bilgisayarları dağıtılacağını söyledi. Müjdelenen ücretsiz tablet dağıtımının ne zaman ve nasıl olacağı ise henüz netleşmedi. 

Erdoğan duyurdu: 500 bin öğrenciye ücretsiz tablet verilecek

500 BİN ÜCRETSİZ TABLET

MEB uzaktan eğitimde bilgisayar ihtiyacı olan gençler için bir çalışma yürütüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında şu ifadeleri kullandı;

“İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz süreci başlattık.

Önümüzdeki haftadan itibaren bu tabletleri MEB olarak dağıtmaya başlatıyoruz. Ülkemizin internet altyapısını bu seviyeye çıkarmak için Ulaştırma Bakanlığımız ayrı bir çalışma yürütüyor.”

Erdoğan duyurdu: 500 bin öğrenciye ücretsiz tablet verilecek

NE ZAMAN DAĞITILACAK? BAŞVURULAR NASIL OLACAK? 

Söz konusu imkandan yararlanmak için başvuruların nereden alınacağı konusu da henüz bilinmiyor. Ücretsiz tablet dağıtımı hakkında resmi açıklamalar geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Erdoğan duyurdu: 500 bin öğrenciye ücretsiz tablet verilecek

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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