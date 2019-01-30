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  3. Erdoğan eleştirmişti! Artık marketlerde patlıcan ve biber satılmayacak

Erdoğan eleştirmişti! Artık marketlerde patlıcan ve biber satılmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan marketlerdeki sebze ve meyve fiyatlarının çok yüksek olduğunu eleştirmiş ve 81 ildeki marketlerde fiyat araştırması yapılacağını belirtmişti. Erdoğan'ın marketlerdeki sebze meyve fiyatlarının yüksekliğini eleştirmesi sonrasında zincir marketler patlıcan ve biber satmama kararı aldı.

Erdoğan eleştirmişti! Artık marketlerde patlıcan ve biber satılmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan marketlerdeki sebze ve meyve fiyatlarının çok yüksek olduğunu eleştirmiş ve 81 ildeki marketlerde fiyat araştırması yapılacağını belirtmişti. Erdoğan'ın marketlerdeki sebze meyve fiyatlarının yüksekliğini eleştirmesi sonrasında zincir marketler patlıcan ve biber satmama kararı aldı.

Erdoğan eleştirmişti! Artık marketlerde patlıcan ve biber satılmayacak

MARKETLERDE HANGİ SEBZELER SATILMAYACAK? NEDEN?

Kış ayları olması nedeniyle seralarda yetiştirilen biber ve patlıcan gibi ürünlerin kilogram fiyatı bazı yerlerde 20 TL'ye kadar yükseldi. Yüksek fiyatlar nedeniyle eleştirilen marketler de, şubelerinde biber ve patlıcan gibi ürünleri satmama kararı aldı.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Mustafa Altunbilek ile Antalya Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan da gelilmeyi doğruladılar.

Erdoğan eleştirmişti! Artık marketlerde patlıcan ve biber satılmayacak
HANGİ MARKETLERDE PATLICAN VE BİBER SATILMAYACAK?

Altunbilek, "Her şubemiz için bu karar geçerli değil. Alım gücü düşük olan bölgelerdeki marketlerde bu ürünler satılmayacak" derken, Akcan, "Market müdürleri, bağlı bulundukları genel müdürlüklerle yaptıkları yazışmaları bizlerle paylaşarak fiyatı astronomik olarak artan sebze ve meyveleri satın almayacaklarını duyurdu" şeklinde konuştu.

Haberde, bazı zincir marketlerin şu müdürlerinin şu ifadeleri de yer aldı: "Merkez yönetimlerden gelen yazı üzerine yeni bir planlama yapıldı ve fiyatı astronomik olarak artan ürünlerin satışını durdurduk. Uygulamanın ne kadar devam edeceği, biber ve patlıcan dışında hangi ürünleri kapsayacağını şu an için bilemiyoruz..."

Erdoğan eleştirmişti! Artık marketlerde patlıcan ve biber satılmayacak

ERDOĞAN, MARKET FİYATLARI İÇİN NE DEMİŞTİ?

"Faiz, enflasyon düşerken marketlerde hala sebze vemeyve fiyatları düşmedi. Bu marletlerde, benim halkımı sömürme mücadelesini devam ettirenler varsa bunun hesabıı da sorma görevi bizimdir ve sorarız..."

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