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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ergene Çevre Koruma Projesi töreninde konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ergene Çevre Koruma Projesi töreninde konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Ergene Çevre Koruma Projesi, Derin Deşarj Hattı B Tüneli Işık Göründü Merasimi''ne video konferans yoluyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ergene Çevre Koruma Projesi töreninde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden ''Ergene Çevre Koruma Projesi, Derin Deşarj Hattı B Tüneli Işık Göründü Merasimi''ne canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Ağustos'ta arıtılmış suyun deşarjı yapılacak

Su kalitesini önemli ölçüde değiştireceğiz.

Ergen'e hayata dönecek.

Bölgedeki yerel yönetimler maalesef senelerce bu havzanın (Ergene) korunması konusunda gereken hassasiyeti göstermedi.

Biz kötü gidişatı durdurmak için Ergene Havzası Eylem Planı'nı devreye aldık.

Ergene 1 ve Çorlu 1 Organize Sanayi Bölgesi arıtma tesisleri de önümüzdeki ağustos ayında faaliyete başlayacak.

ayrıntılar gelecek...

Gülistan Başköy
Gündem Editörü


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