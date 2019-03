CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt'ta konuştu. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingte Erdoğan'a Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe ile Esenyurt Belediye Başkan adayı Azmi Ekinci katıldı.

"İSTANBUL İHMALE GELMEZ"

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın İstanbul'a çok şey katacağını belirterek, "Türkiye'yi 2023 hedefleriyle buluşturmadan, 2053 ve 2971 vizyonumuzun temellerini sağlam bir şekilde atmadan bize durmak, dinlenmek yok. İstanbul ihmale gelmez dedik. Ulaştırma Bakanlığı, Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı görevlerinde bulunmuş Binali Yıldırım kardeşimizi Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdik. Binali Yıldırım'ı sadece Esenyurt, İstanbul tanımıyor. Bu kardeşimizi son 17 yılda ülkemize kazandırdığı eserlerle bütün Türkiye tanıyor. Ulaştırma Bakanlığı sırasında bizzat emek verdiği devasa yatırımlarla, tüneller, köprüler, havalimanlarıyla yollar, otobanlar, hızlı tren hatlarıyla 82 milyonun her bir ferdi Binali beyi çok yakından biliyor. Türkiye sathında elde ettiği birikim ve tecrübeyi Binali Bey inşallah 31 Marttan itibaren İstanbul'a taşıyacak. Kendisi önümüzdeki dönemde İstanbul'u daha da güzelleştirecek. Cumhurbaşkanlığında şahsım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında Binali Bey, aynı şekilde Esenyurt'ta da 26'ncı dönem milletvekillerimizden kardeşimizi aday olarak Esenyurt'a görevlendirdik. Azmi Ekinci kardeşimin de bu görevi en güzel şekilde yerine getireceğine inanıyorum" dedi.

"ESERİMİZİN OLMADIĞI İLÇE YOK"

Erdoğan, "Biz milletimize olan sevgimizi sadece lafta bırakmıyoruz. Aynı zamanda yatırımlarımızla, eserlerimizle, hizmetlerimizle ispat ediyoruz. Hiçbir ilçemiz geri kalmasın Hiçbir vatandaşımız kendini dışlanmış, ötelenmiş hissetmesin diye gece gündüz gayret ediyoruz. 81 vilayetimizin 922 ilçemizin her bir ilçesinde eserimiz var. Eserimizin olmadığı ilçe yok. Her bir mahallemizde, her bir köyümüzde yaptığımız hizmetler var. Özellikle Türkiye'nin kalbi, umudu İstanbul'umuza çok büyük yatırımlar yaptık" diye konuştu.

"YOLSUZLUKLA, YOKSULLUKLA BOĞUŞAN İSTANBUL'U CHP'DEN BİZ KURTARDIK"

"CHP'li beceriksiz, kifayetsiz, vizyonsuz belediye başkanlarının elinde her gün geriye giden bu şehri hak ettiği hizmetlerle biz buluşturduk" diyen Erdoğan, "CHP demek çöp, çukur, çamur şimdi yeni bir ilave daha çarpık yapılaşma demektir. Şimdi yeni dönem bu dördün zaten üçü yoktu. Ama çarpık yapılaşmayı da az önce Çevre ve Şehircilik bakanım da konuştu. Atacağımız adımlarla onu da düzene sokacağız. Yolsuzlukla, yoksullukla, yasaklarla boğuşan bu İstanbul'u CHP'den biz kurtardık" ifadelerini kullandı.

"YA YOLA GELECEKLER, YA YOLA GELECEKLER"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğü yaptığı yıllarda çekilen görüntüleri mitinge katılanlara izlettiren Erdoğan, "Bay Kemal bizim tanzim satış dertlilerin kuyruğu değil, yokluk kuyruğu değil, bizimki varlık kuyruğu. "Biz vatandaşa ucuza nasıl ürün veririz?" bunun adımını attık. Yarı yarıya fiyatlar düştü. Şimdi 31 Mart'a kadar bu iş düzene girdi, girdi. Girmedi, yeni planlamamız var. Bu adımları atacağız. Bu adımları atmak suretiyle benim vatandaşım artık mahallesine kadar ulaşacak bu gıda ürünlerini temin edecek. Gerekirse daha da fazla bu yelpazeyi genişleteceğiz. Ya yola gelecekler, ya yola gelecekler. Bunun başka izahı yok. Biz vatandaşımızı aracılara, tefecilere sömürtmeyeceğiz. Devlet vatandaşının huzuru için var. Devlet vatandaşına ucuz ve kaliteli ürün için var. Biz de bunu yapıyoruz, yapacağız" dedi.

"DÜNYADA ÖRNEĞİ OLMAYAN 3 KATLI BÜYÜK İSTANBUL TÜNELİ PROJEMİZİN ETÜT ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK"

"Dünyada örneği olmayan bir projenin, 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli projemizin etüt çalışmalarına başladık" diyen Erdoğan, "Proje içindeki raylı sistemlerden saatte 75 bin yolcu taşınacak. Karayolundan ise günde 120 bin araç geçebilecek. Bu yıl etüt projesini tamamlayıp, yap, işlet, devret modeliyle ihalesini yapacağız. 25 yılda 42 bin araç kapasiteli otopark yaptık. 2023'e kadar 123 bin araç kapasiteli otoparkı hizmete almayı planlıyoruz. Hedefimiz İstanbul'u dünyada en yaygın ulaşım ağıyla donatmaktır" şeklinde konuştu.

"CHP'NİN GÜNDEMİ FARKLI BEYLERİN GÜNDEMİ EŞE, DOSTA, AHBABA KOLTUK BULMAK"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

Şişli gibi İstanbul'un en merkezi ilçesinde bile günlerce sokaktaki çöpü toplayamadılar. Personelinin maaşını ödeyemediler. Dillerinden hiç düşürmedikleri 21'inci yüzyıl Türkiye'sinde benim İstanbullu, Şişlili kardeşlerimi günlerce çöp dağlarına, pis kokuya mahkum ettiler. Bizim 1994'ten beri İstanbulluya unutturduğumuz utanç sahnelerini 2019 yılında insanımıza yeniden hatırlattılar. Çünkü CHP'nin gündemi farklı. Beylerin gündemi eşe, dosta, ahbaba koltuk bulmak. Beylerin tüm gayesi bölücü örgüte üye şahısları, bölücüleri, affedersiniz sapkınları, HDP'lileri belediye meclis listelerine sokuyorlar.

(FOTOĞRAF)

DHA