Erdoğan: Fırat'ın doğusuna gireceğiz, Rusya ve ABD ile paylaştık (2)

İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU'NUN BALIKESİR BÖLÜMÜNÜ BİNALİ YILDIRIM AÇTI

İstanbul- İzmir Otoyolu'nun Balıkesir bölümünün açılışını ise TBMM eski Başkanı, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım gerçekleştirdi.

Açılış töreni için, Susurluk ilçesi Yeniköy Gişeleri'ne gelen Binali Yıldırım'a, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti'li milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, il başkanları, yöneticileri ve partililer eşlik etti.

Açılış öncesinde vatandaşlara hitap eden Binali Yıldırım, kürsüye "Yolların kralı Binali Yıldırım', "Her yer İzmir her yer Yıldırım" sloganlarıyla geldi. Türkiye için tarihi bir gün olduğunu söyleyen Yıldırım, şöyle devam etti:

''29 Ekim 2010 yılında İstanbul - İzmir otoyolunun temelini milletin adamı, Türkiye sevdalısı Cumhurbaşkanımızla beraber atmıştık. Zaman içerisinde otoyolu peyderpey hizmete açtık. Önce Osmangazi Köprüsü, ardından Bursa Gemlik otoyolu ve şimdi de İstanbul- İzmir otoyolunun tamamını bayram öncesi hizmete açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Bir hayal daha gerçeğe dönüşüyor. Bu proje 50 yıllık hayaldi. İzmit körfezi, Yalova, Gebze'yi bağlayan yaklaşık 4 kilometrelik köprü dünyanın üçüncü büyük köprüsü. Köprüyü 5 kez ihale ettiler. İhale ettiler, iptal ettiler, ihale ettiler, iptal ettiler. Ta ki AK Parti iktidara gelinceye kadar. Ne diyoruz "Onlar konuşur AK Parti yapar'. Değerli kardeşlerim şimdi "Yol medeniyet" diyoruz. Bu boşuna söylenmiş laf değil. "Gidemediğin yer senin değil" sözü boşuna söylenmiş laf değil. Geçen 17 yıl içinde yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böldük Türkiye'yi birleştirdik."

'İZMİR'İ İSTANBUL'A KOMŞU KAPISI YAPALIM DEDİK'

Otoyolun yapımıyla ilgili bilgiler de paylayan Binali Yıldırım, şunları söyledi:

"Bu yolun açılışını yapacağız ama bu yol ne anlama geliyor? İstanbul'dan çıkacaksınız. İzmir'e geleceksiniz. Şimdi ne kadar? 8 saat. Ha şunu da bilin bu mevcut devlet yolu var ya. Bursa'dan gelen Susurluk. Manisa, İzmir. Oralar da bölünmüş yol değildi. Onu da yaptık. Onu da Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları yaptı. Ama "Yetmez" dedik. "İzmir'i İstanbul'a komşu kapısı yapalım" dedik ve böylece yola çıktık. Her şey Türkiye için, her şey İzmir için, her şey Manisa için, her şey Balıkesir için. Sırayla geliyoruz. Her şey Bursa için, her şey Yalova için, her şey İstanbul için, her şey Türkiye için. Yol 5 bölümde yapıldı. Bu yolun yapımı dolayısıyla 2,5 milyar liralık istimlak kamulaştırma yapıldı. Bu yol güzergahında bulunan illerde milli gelir artışı yüzde 1,5 daha fazla olacak. Şimdi bölünmüş yollar can kurtarıyor, hayat kurtarıyor. Araç sayısı 8 milyondan 23 milyona çıktı. Bu yol hizmete girdiğinde bir senede 3,5 milyar lira tasarruf sağlanacak. Nereden sağlanacak? Yolda kazanılan zaman 8 saatten 3 saate iniyor, arada 5 saat var."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın törenin Bursa bölümünde konuşmaya başlaması üzerine Binali Yıldırım, konuşmasını bitirip yerine geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın barkovizyondan gösterilen konuşmasını alandakilerle birlikte dinledi. Binali Yıldırım, tören sırasında yanına gelen küçük çocuklarla yakından ilgilendi onlara hediyeler verdi.

TELEKONFERANSLA BURSA'YA BAĞLANDI, OTOYOL AÇILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından sonra otoyol açılış töreni için telekonferansla Balıkesir'e de bağlanıldı. Burada beraberindeki milletvekilleriyle sahneye çıkan Binali Yıldırım, Bursa'daki tören alanında bulunanlara şöyle seslendi:

"Sayın Cumhurbaşkanım, değerli Bursalılar, Balıkesir'den sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Bugün Marmara ve Ege bölgeleri için tarihi günlerinden birisini yaşıyoruz. Bu muhteşem açılışı baştan sonuna canlı bir şekilde takip ettik. Sayını Cumhurbaşkanım dün gibi aklımda, tarih 29 Ekim 2010. Dilovası'nda bereketli yağmurlu bir günde bu muhteşem projenin temelini atmıştık. Siz o dönemde Başbakandınız ben de Ulaştırma Bakanıydım. Bugün 4 Ağustos 2019 İstanbul- İzmir Otoyolunun açılışını hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Bir hayal daha gerçek oluyor. Sayın Cumhurbaşkanım sizin liderliğinizde ülkeyi doğudan batıya, kuzeyden güneye bölünmüş yollarla donattık. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Ancak dost düşman herkes bilmeli ki; Yolları böleriz Türkiye'yi böldürtmeyiz. Eseri olmayanın yerinde yeller eser. Siz bir değil Sayın Cumhurbaşkanım binlerce eser bıraktınız arkanızda. Bu millet sizlere minnettardır. Bu yol sayesinde bölgenin ekonomisi, sanayisi çok daha gelişecek."

Binali Yıldırım'ın konuşmasının ardından Bursa ile aynı ayna Balıkesir'de de kurdele kesildi. Açılışta 4 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan da sahnede yer aldı.

Binali Yıldırım daha sonra teşkilat yemeğine katılmak üzere Bursa'ya hareket etti.

