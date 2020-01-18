Erdoğan, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro projesinde konuşuyor (CANLI)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro projesinin ilk ray kaynak töreninde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı, ülkemizin kazı çalışmaları en hızlı yürütülen projesidir. Uzunluğu 37,5 kilometreyi bulan ve 9 istasyondan oluşan bu metro güzergahı, İstanbul'daki diğer toplu taşıma hatlarıyla da bağlantılıdır. Ülkemizin ilk hızlı metrosu ünvanını kazanacak bu hatla havalimanı Gayrettepe arasındaki ulaşım 35 dakikada sağlanacak.

Ayrıntılar gelecek...