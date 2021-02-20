Erdoğan, gıda fiyatlarındaki fahiş fiyatlara el atıyor! Kopperatif marketler artıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaşların bütçesi temel gıda fiyatlarında yaşanan fahiş artışın ardından iyice daraldı. Bu konuda esnafları uyaran Cumhurbaşkanı Erdoğan atılacak adımlar için karar verdi. Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre Erdoğan'ın, AK Parti kurmaylarına “Tarım Kredi’ye ait kooperatif marketler regüle edilecek. Bunların sayısının arttırılması için planlama yapılıyor” dediği ifade edildi.

SAYILARI ARTIRILACAK

AK Parti kurmayları yapılan son toplantıda sebze ve meyve fiyatlarında yaşanan son durumu gündeme getirdi ve bu durumun vatandaşları ciddi manada etkilediğini ifade etti. Bunun üzerine konuşan Erdoğan'ın Tarım Kredi’ye ait kooperatif marketlerin regüle edileceğini ve sayıların arttırılması ile ilgili bir çalışma yapıldığını söylediği ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın marketlerdeki rekabeti dengelemek için çalışma yaptığını ifade etti. Erdoğan, sayıları günden güne artış gösteren zincir marketlerin, küçük işletmeleri ve vatandaşları etkilediğini söyledi.

KÜÇÜK ESNAF VE VATANDAŞ KORUNCAK

Erdoğan zincir marketlerin fiyatları belirleyici duruma gelmesinin öne geçileceğini belirttiği ve perakende yasasıyla birlikte vatandaş ve küçük esnafın korunacağını söylediği ifade edildi.

YENİ ANAYASA

Gündemde sıcak bir konu olarak durun yeni Anayasa çalışmalarına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "sivil ve "devrim" niteliğinde olacağına vurgu yaptığı belirtildi.

BÜYÜK KONGRE NİSAN AYINDA

Kongrelerin son durumuna ilişkin yapılan değerlendirmede AK Parti’nin 7’nci Olağan Büyük Kongresi’nin nisan ayında yapılmasının planlandığı kaydedildi.