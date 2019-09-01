Erdoğan: Gidebilecekleri tek yer, bir sonraki seçimde sandığın en dibi olacaktır (2) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlana Meydanı'ndaki toplu açılış töreninin ardından, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi'ndeki Konya Panorama Müzesi'ni gezdi.

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PANORAMA MÜZESİ'Nİ GEZDİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlana Meydanı'ndaki toplu açılış töreninin ardından, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi'ndeki Konya Panorama Müzesi'ni gezdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti. FOTOĞRAFLI DHA



