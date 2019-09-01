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  3. Erdoğan: Gidebilecekleri tek yer, bir sonraki seçimde sandığın en dibi olacaktır (2)

Erdoğan: Gidebilecekleri tek yer, bir sonraki seçimde sandığın en dibi olacaktır (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlana Meydanı'ndaki toplu açılış töreninin ardından, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi'ndeki Konya Panorama Müzesi'ni gezdi.

Erdoğan: Gidebilecekleri tek yer, bir sonraki seçimde sandığın en dibi olacaktır (2)

PANORAMA MÜZESİ'Nİ GEZDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlana Meydanı'ndaki toplu açılış töreninin ardından, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi'ndeki Konya Panorama Müzesi'ni gezdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti.

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DHA

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