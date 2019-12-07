Erdoğan, Güngören Belediyesindeki skandala ateş püskürdü

Güngören Belediyesi'ndeki olaya ilişkin çok sert sözler kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnsan gönlünü kıranların biz de partideki, görevleriyle ilgili kalemini kırarız.Kendi nefsinin peşine düşen sadece kendi ajandasına, kariyerine, hesabına odaklanan kişilerden dava adamı olmaz. Gurur abidesi olanlardan dava adamı olmaz. İnsanları rencide eden kibir abidelerinin bu davada yeri olmaz. Milleti karşısına alan bizi de karşısına alır. Kibir en büyük isyandır" ifadelerini kullandı.

Kendisini görünce ayağa kalkmayan belediye çalışanına verdiği skandal cezanın ardından istifa ettirildi!