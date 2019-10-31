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Erdoğan: Gürcistan ile iş birliğimizi güçlendireceğiz (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantının ardından dünyaca ünlü sanatçı Yusuf İslam'I (Cat Stevens) kabul etti.

Erdoğan: Gürcistan ile iş birliğimizi güçlendireceğiz (3)

ERDOĞAN, YUSUF İSLAM'I KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantının ardından dünyaca ünlü sanatçı Yusuf İslam'I (Cat Stevens) kabul etti. İslam, Erdoğan'a "Barış Treni" şarkısıyla aynı adı taşıyan lokomotif maketi hediye etti.

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Kaynak: DHA

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