Erdoğan: Gürcistan ile iş birliğimizi güçlendireceğiz (3)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantının ardından dünyaca ünlü sanatçı Yusuf İslam'I (Cat Stevens) kabul etti.
ERDOĞAN, YUSUF İSLAM'I KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantının ardından dünyaca ünlü sanatçı Yusuf İslam'I (Cat Stevens) kabul etti. İslam, Erdoğan'a "Barış Treni" şarkısıyla aynı adı taşıyan lokomotif maketi hediye etti.
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Kaynak: DHA
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