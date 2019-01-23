Erdoğan: (Güvenli Bölge) ABD olumlu yaklaşımını bizlere ifade etti, Rusya ile sıkıntımız yok

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaklaşık 2 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Baş başa görüşmelerin ardından yapılan heyetler arası görüşme sonrası iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

"4 VATANDAŞIMIZI ARAMA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirdiği ziyaretin Kerç Boğazı'ndaki elim faciadan sonra gerçekleştiğini söyleyerek, "Aralarında 4 vatandaşımızın da bulunduğu 16 kişi hayatını kaybetti. 4 vatandaşımızın da arama çalışmaları devam ediyor" dedi.

"VİZE MUAFİYETİNİ DE GÖRÜŞTÜK"

"Türkiye ile Rusya arasında ekonomi, ticaret, sanayi, enerji ve kültür alanlarında çok yoğun bir işbirliğine sahibiz" diyen Erdoğan, "Turizm bu işin başını çekiyor. Sayın Putin ve şahsımın katkılarıyla mevcut ilişkilerimiz güçleniyor. Ticaret hacmindeki artış eğilimi devam ediyor. Ticaret hacmimiz 26 milyar doları bulmuş durumda. 2019 yılı çok özel bir yıl olacaktır. Bu yıl Türkiye ve Rusya'da kültür ve turizm etkinliklerini gerçekleştireceğiz. Geçen yıl 6 milyona yakın Rus misafirimizi ağırladık. Bugün vize muafiyetini de görüştük. Tam vize muafiyeti de halklarımızın kaynaşmasını güçlendirecektir" dedi.

"ABD'NİN ÇEKİLME KARARI ÜZERİNDE DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDUK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

"Bugün özellikle Suriye'deki durumu ele alma fırsatı ele aldık. Gerek İdlib mutabakatı, gerekse 4'lü Suriye Zirvesi'nin konuştuk. ABD'nin çekilme kararı üzerinde değerlendirmelerde bulunduk. Rusya ile koordinasyonumuzu güçlendirmekte kararlıyız. Türk-Rus iş birliğini dinamitlemeyi hedefleyen terör örgütlerine karşı ortak bir mücadelenin gereğini ifade etmek istiyorum. ABD'nin çekilme sürecinde terör örgütlerinin istismar edebileceği bir boşluğun doğmaması kritik önemdedir. Suriye'de Anayasa Komitesi'nin bir an önce kurulması aciliyet taşıyor. Geri dönüşlerin önünü açan formatın Fırat'ın doğusuna da uygulanması gerekiyor."

"GÖRÜŞMEMİZ SON DERECE YAPICI BİR ATMOSFERDE GERÇEKLEŞTİ"

Rusya Devlet Başkanı Putin şunları söyledi, "Görüşmemiz son derece yapıcı ve ikili ilişkilerimize dayalı atmosferde gerçekleşti. Suriye meselesinin kalıcı çözümü üzerinde çalışmaktayız. Siyasi ve diplomatik yollarla sorunu çözmeyi istiyoruz. İdlib'in istikrarı da konuşuldu. ABD yönetiminin Suriye'den çekilmesiyle ilgili kararın Suriye'deki durumu ne şekilde etkileyeceği konusunu da görüştük. Bu gerçekleşirse oldukça olumlu olacak. Bu bölge şuan Kürtlerin elindedir. Şam Kürtlerin temsilcileriyle görüşmeli. Diyalog hem Suriye toplumunda uzlaşma sağlayacak, hem Suriye'nin hem de komşu ülkelerin hayrına olacaktır. Enerji alanında büyük projeler gerçekleştiriliyor. Üçlü liderler (Türkiye-Rusya-İran) zirvesini Moskova'da yapmayı hedefliyoruz."

Liderlerin açıklamalarının ardından soru- cevap bölümüne geçildi.

SORU CEVAP BÖLÜMÜ

ERDOĞAN: (GÜVENLİ BÖLGE) ABD OLUMLU YAKLAŞIMINI BİZLERE İFADE ETTİ, RUSYA İLE DE BİR SIKINTIMIZ YOK

Suriye'de güvenli bölge oluşturulması dair soruya Erdoğan, "Güvenli bölge konusunda başta liderler olmak üzere görüşmeler devam ediyor. Bu konuda bizler için tehdit olan bölgeler önem arz ediyor. Bu bölgelerde tedbir alma noktasında ABD olumlu yaklaşımını bizlere zaten ifade etti. Bu konuyla ilgili olarak zaten bizim Rusya ile de bir sıkıntımız yok. Güvenli bölge terörden arındırılmış bir bölgedir" dedi.

Rusya lideri Putin ise "Türk dostlarımızın menfaatlerine saygı duyuyoruz. Özellikle güvenliğin sağlanması noktasında. BM'den herhangi bir karar yoktur. Suriye hükümetinden de bir davet yoktur. ABD'yle yapıcı bir işbirliği tesis ettik. Eminim ki bu sürdürülecektir. Değerli Türk dostlarımızın menfaatlerine saygı duyuyoruz. Suriye-Arap hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti 1998 sözleşmesi var. Eminim ki bu birçok hususu kapatan bir temeldir. Bu konuları ayrıntılı bir şekilde konuştuk" dedi.

PUTİN: TÜM İHTİLAF TARAFLARI ARASINDA DİYALOG KURULMASI LAZIM

Suriye'de kurulması planlanan Anayasa Komitesi'ne dair Putin, "Bugün çok ayrıntılı bir şekilde bu konuyu görüştük. Tekrar vurgulamak istiyorum. Türk meslektaşlarımızın mutabakatın şartlarını yerine getirmek için çabalarını görüyoruz. Tabi ki orada sorunlar var. Türk meslektaşlarımızla önümüzdeki dönemde neler yapabileceğimizi görüştük. Bizimle birlikte Savunma Bakanlarımız bu konuyu görüştük, neler yapacakları konusunda anlaştılar. Bizim ortak fikrimiz, tüm teröristlerle mücadele etmemiz şart. Görüşmemiz örtüşüyor bu anlamda. Anayasa Komitesi konusu çok önemli bir alan. Sahadaki başarılarımızı örtüştürecek bir konudur. Tüm ihtilaf tarafları arasında diyalog kurulması lazımdır. Suriye'deki bütün kesimler için uygun bir çalışma yapmak lazım. Suriye geleceğini ilgilendiren tüm taraflar bu çalışmaya katılmalıdır. Samimi bir istek gösterilmelidir. İstanbul'da Sayın Erdoğan'ın girişimiyle 4'lü zirve yaptık, anlaştık. Avrupalı meslektaşlarımız bize bir ricada bulundular; Suriye hükümeti ile gerekli Anayasa kısmının oluşturulması konusunda çaba istediler. Biz gerekli çalışmaları tamamladık. Çok zor bir çalışmaydı. Şam ve Tahran ile zor bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye de gerekli kısımlarda çaba gösterdi. Ama Sayın Erdoğan sözlerime eminim katılacak ki, biz çalışmalarımızı tamamladık" şeklinde konuştu.

Erdoğan ve Putin, Avrupa'dan Suriye'deki anayasa komitesi için BM'ye yazılan mektubun kendilerini şaşırttığını belirtti.

PUTİN: MEKTUP, ŞAŞIRTAN BİR DURUM

Putin şöyle devam etti:

"Nokta konulacak dönemde Cenevre'de bizim Avrupalı meslektaşlarımızdan duyduk ki "çalışmayı tamamlamış değiller" dediler. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Burada şunu söylemek istiyorum, bizim için hiç beklemediğimiz bir yaklaşımdı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bir mektup gönderdiler. Fransa, Almanya, Britanya, İngiltere daimi temsilcileri imzalı bir mektup gönderdiler. 5. madde Sayın Genel Sekreter sizin Suriye Özel Temsilcisi Cenevre'de Astana garantör ülkesinin yapacakları açıklamasını sizin temsilcisiniz kabul etmemelidir. Şaşırtan bir durum. Biz böyle bir yaklaşım beklemiyorduk. Böyle bir mektup yazdılar, bizim Avrupalı ortaklarımız tarafından. Ama biz sabırlı bir şekilde onlarla da çalışma sürdürmek istiyoruz. Ben zaten bu konuyu hem Fransa ile hem de Almanya ile görüştüm. Dışişleri Bakanları arasında gerekli çalışmalar sürdürülecek."

ERDOĞAN: BM'YE YAZILAN MEKTUP BİZİ ŞAŞIRTTI

Erdoğan, "İdlib'de terör örgütlerine karşı mücadelemiz aynı şekilde ortak devam edecektir. Çünkü terör örgütleriyle mücadeleler anlık mücadeleler değildir. Fakat bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Hedefimiz Suriye halkının huzurunu, mutluluğunu sağlamaktır. Bu dayanışmamızı teyit ettik. Anayasa Komitesi konusunu da konuştuk. Dışişleri bakanlarımıza bu konuyla ilgili diplomatik süreci devam ettirmeleri hususunda İstanbul Zirvesi'nde aldığımız kararın aslında devam ettirilmesi hatta orada BM temsilcisi de vardı. Şimdi yeni bir özel temsilci var. Bununla birlikte yeni süreç nasıl devam eder bilemiyorum ama az önce okunan mektup tabi hakikaten bizi de şaşırtan bir mektup olmuştur. O, onlar için geçerlidir, doğrusu bizim için geçerli değildir. Hepimizin İstanbul Zirvesi'nde adeta birlikte düşündüğü, adeta kanaat birliğine vardığı bir netice var. Biz bu süreci buradan devam ettireceğiz. Değerli dostum ile de hemfikiriz. Sonucu da temenni ederiz ki hayırlı olur. Ama bir taraftan da bu anayasa çalışmasının da bir yandan sürdürülmesi lazım" dedi.

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DHA