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Erdoğan: Hiç kimseye bu devlet üzerinde ameliyat yaptırmayız (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'taki mitinginin ardından Vedat Atan ve Nevin Erzen çiftinin nişan yüzüklerini taktı.

Erdoğan: Hiç kimseye bu devlet üzerinde ameliyat yaptırmayız (2)

ERDOĞAN, GENÇ ÇİFTİN NİŞAN YÜZÜKLERİNİ TAKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'taki mitinginin ardından Vedat Atan ve Nevin Erzen çiftinin nişan yüzüklerini taktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

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DHA

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