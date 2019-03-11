Erdoğan: Hiç kimseye bu devlet üzerinde ameliyat yaptırmayız (2)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'taki mitinginin ardından Vedat Atan ve Nevin Erzen çiftinin nişan yüzüklerini taktı.
ERDOĞAN, GENÇ ÇİFTİN NİŞAN YÜZÜKLERİNİ TAKTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'taki mitinginin ardından Vedat Atan ve Nevin Erzen çiftinin nişan yüzüklerini taktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi.
FOTOĞRAFLI
DHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.