Erdoğan: Hiçbir güç, Türkiye'yi terör örgütlerinin cirit attığı ülke haline getiremeyecek

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Van'dan ilan ediyorum. Bir daha hiçbir güç, Türkiye'yi yeniden terör örgütlerinin cirit attığı bir ülke haline getiremeyecektir. Bir daha hiçbir güç, Türkiye'yi ekonomide, altyapıda geldiği seviyenin gerisine düşüremeyecektir. Bir daha hiçbir güç, Türkiye'yi herkesin birbirine şüpheyle kem gözle baktığı bir ülke haline dönüştüremeyecektir. Bundan sonra Türkiye; sadece birliği, beraberliği, kardeşliği konuşacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimine yönelik AK Parti'nin Van mitingine katılmak üzere, Ferit Melen Havalimanı'na geldi. Buradan parti otobüsüyle Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Beşyol Meydanı'na geçen Erdoğan, miting alanındaki kalabalığa hitap etti. Havalimanından miting alanına gelene kadar Vanlıların sevgisiyle karşılaştığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Her rengi ayrı, her mevsimi ayrı, her ilçesi, her köşesi ayrı güzel Van. Kültürüyle tabiatıyla gölüyle türküleriyle tüm dünyaya kucak açan Van. Güzel insanların şehri Van. Bin yıldır bu ülkenin doğu sınırlarını bekleyen Van. Terörden depreme kadar hangi felaketi yaşarsa yaşasın, her seferinde dimdik ayağa kalkan Van. Bize ev sahipliği yapan Van'ı, ben de gönülden selamlıyorum. Bahçesaray'ı, Başkale'yi, Çaldıran'ı, Çatak'ı, Edremit'i, Erciş'i, Gevaş'ı, Gürpınar'ı, İpekyolu'nu, Muradiye'yi, Özalp'ı, Saray'ı, Tuşba'yı selamlıyorum. Şu meydandaki muhabbete, heyecana bak. Havalimanından buraya kadar cadde boyu Vanlı kardeşlerimin aşkını gördüm. Van ile aramıza kimseyi sokmadık, sokmayız. Bizim aramızdaki bu bağı ancak yüreği bu şehir, bu ülke için aşkla çarpanlar görebilir. Birileri yıllarca milletin içine nifak sokmaya çalıştılar. Nicelerinin hayatı karardı. Milleti birileri yıllarca sağcı, solcu, Türk, Kürt, Alevi, Sünni diye bölmeye çalıştılar. Sonuçta gördük ki bunların hepsi ülkemizin üzerinde hesabı olanların oyunlarından ibaret. Ben depremin olduğu gece Erciş'e, Van'a geldim. Bu terör örgütünün arkasında olanlar neredeydi? Onların böyle bir derdi var mıydı? Ama biz buradaydık. Van'ı biz kendi haline bırakamazdık."

'HALA AYNI ALÇAKLIĞI YAPMANIN PEŞİNDELER'

Teröristlerin sınır ötesinde adım adım takip edilip, kıpırdayamaz hale getirilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bundan 3- 4 yıl önce benzer işlere kalkıştılar. Mahallelerimizi birbirinden ayırmak için çukurlar kazdılar. Bitişik evleri içinden tünellerle birbirine bağladılar. Tüneller açtılar. İnsanlarımızın evlerine, mahremlerine girdiler. Masum insanların kanı aksın da onların üzerinde propaganda yapalım, diye kundaktaki çocuktan bir fani olmuş yaşlılarımıza kadar herkesi kullandılar. Herkesi istismar ettiler. Van bu vahşeti geçmişten beri iyi bilir. 1995 yılında Gürpınar'da mezrayı basıp 12 kişiyi hunharca bunlar öldürdü. 1996 yılında Bitlis'in Tatvan ilçesinde yol kesip 2 masum vatandaşımızı bunlar katlettiler. 1998 yılında lise öğrencilerini taşıyan servis aracına bombalı saldırıyı bunlar yaptı. Tıpkı diğer şehirlerimizde olduğu gibi Van'da da anaları ağlatan, çocukları yetim, öksüz bırakan hep bunlar oldu. Hala aynı alçaklığı yapmanın peşindeler. Şayet bu teröristleri inlerinden kıstırıp, yok etmiş olmazsak her gün Van'da ve diğer şehirlerimizde masum insanlarımızın kanını dökecekler. Sınır ötesinde bunları adım adım takip edip, kıpırdayamaz hale getiremezsek yaşattıkları acılarla baharımızı kışa çevirecekler. Niye Cudi'ye, Gabar'a, Tendürek'e, Kandil'e girdik? Halkımı rahatsız etmesinler, diye. 13, 14, 15 yaşındaki kızlarımızı Kandil'e kaçıranlar bunlar değil mi? Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin önünde ağlayan analar, benim Kürt annelerim değil mi? Bunlar başbakanlığımda bana geldiler. Beni ziyaret ettiler. Dertlerini anlattılar. Biz de bunları adım adım takip ettik. Elhamdülillah, o günler geride kaldı. Kürt kardeşlerimin sıkıntılarını çözmek için çok çalıştık."

'TÜRKİYE SADECE BİRLİĞİ, BERABERLİĞİ KONUŞACAK'

Türkiye'nin hukuk devleti olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de kim "Hak ve özgürlükler kısıtlanıyor" diyorsa bu doğru değil. Biz ülkemizdeki tüm kesimler gibi geri kalmışlık, hak, özgürlük sorunlarını çözmek için çalıştık. Reformları her türlü riski göze alarak hayata geçirdik. CHP'nin kangrene çevirdiği pek çok meseleyi hal yoluna koyduk. Ülkemiz demokrasini yasaklardan, baskılardan, zulümlerden kurtardık. Kendi dillerini, propagandalarını yapıyorlar mı? Bütün bunlarla cezaevlerinde gidip, anneleri evlatlarıyla kendi dilleriyle konuşuyor mu? Burada da zaman zaman aksaklıklar olabilir. Türkiye hukuk devletidir ve hak arama yolları açıktır. Ülkemiz artık hiç kimsenin bu konuları istismar etmeyeceği olgunluk seviyesine gelmiştir. Hiçbir şeyin gizli, saklı kalması mümkün değildir. Siz gözünüzün gördüğüne, bizzat yaşadıklarınıza bakın. Burada Van'dan ilan ediyorum. Türkiye şu an bizi izliyor. Bir daha hiçbir güç, Türkiye'yi yeniden terör örgütlerinin cirit attığı bir ülke haline getiremeyecektir. Bir daha hiçbir güç, Türkiye'yi ekonomide, altyapıda geldiği seviyenin gerisine düşüremeyecektir. Bir daha hiçbir güç, Türkiye'yi herkesin birbirine şüpheyle kem gözle baktığı bir ülke haline dönüştüremeyecektir. Bundan sonra Türkiye; sadece birliği, beraberliği, kardeşliği konuşacak. Birbirimizi sadece Allah için seveceğiz. Bundan daha güzeli olabilir mi? Biz yaratılanı, Yaradan'dan ötürü sevdik, sevmeye de devam edeceğiz."

'BU ÜLKEYE YIKIM EKİBİ DEĞİL İNŞA EKİBİ LAZIM'

Yerel seçimle ilgili de açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Türkiye'nin bugüne kadar yaşadığı sıkıntılara yol açanlar, 31 Mart'ta karşımıza çıkan o ittifakı kuranlardır. 31 Mart'ta sadece belediye başkanlarını değil, evlatlarımıza nasıl bir ülke bırakacağımızın da kararını vereceğiz. Ülkemizin kalkınmasına vurduğu darbeyle bilinen bu zihniyetlerin ittifakıyla geleceğe ulaşamayız. CHP, HDP, sözde İYİ Parti ve ne yazık ki adı "Saadet" ama kendisi saadet olmayan parti. Bitmiş, tükenmiş bunlar. Öyle bir ittifak ki Van'da, Diyarbakır'da, İstanbul'da, Ankara'da başka konuşuyorlar. Bu öyle bir ittifak ki bukalemun gibi Batı'da başka Doğu'da başka kılığa giriyor. Kandil'den Pensilvanya'ya kadar herkesin desteğini alıyor. Öyle bir ittifak ki ülkenin, milletin geleceği için söyledikleri tek bir sözleri yok. Sadece yıkmayı vadediyorlar, yapmayı değil. Bu ülkeye yıkım ekibi değil inşa ekibi lazım. Ecdadımız Süleymaniye'yi, Selimiye'yi inşa etti. Biz de Çamlıca Camii'ni inşa ettik. Biz inşa ve ihya için varız. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden yapmak için sizden destek bekliyoruz. Allah'ın izniyle 31 Mart gecesini çok yakından takip edeceğim. Birileri laf ola beri gele konuşuyor. Biz Van'ı sadece aşkla sevmekle kalmadık, aynı zamanda eşi benzeri görülmemiş yatırımlarla donattık. Bay Kemal, akşam yalan, sabah yalan. Biz Van'a 17 yılda yaptıklarımızla konuşuyoruz. 17 yılda 27 katrilyon yatırım yaptık. 17 yıldır ülkemizi hizmetlerle nasıl donattıysak dünyanın en iyi 10 ülkesi olmak için sizlerden destek bekliyoruz. Birlikte ülkemizi şaha kaldırmak için irademize ve sandıklara sahip çıkmanızı istiyorum. Bizim Van'a 17 yılda yaptıklarımızın tutarı. Bay Kemal, resmi rakam veriyorum. Yalanlarınla tescillisin, 27 katrilyon yatırım yaptık Van'a. Eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda, enerjide, tarımda yaptığımız yatırımlar. Evlatlarımız en iyi eğitimi alsın, diye şehrimizi okullarla donattık. Millet bahçelerimizi de vatandaşlarımız huzur içinde vakit geçirsin, diye yapıyoruz, yaptık. Türkiye'nin en iyi ilerleme sağladığı sağlıkta da Van, iyi bir noktaya geldi. Geçmişte hastane kapılarının önünde perişan olanlar, Avrupa ülkelerinden daha iyi seviyede sağlık hizmeti alıyor. Toplu konutta Van'a çok ciddi yatırımlar yaptık. Depremden sonra Van'ın önemli bir bölümünü inşa ettik, 25 bin konut. Bunu biz yaptık. Van şartlarında 150 bin nüfuslu yeni bir şehir demek. Bu arkasında bölücü terör örgütü olanlar, belediye yapmadı. ABD'nin başaramadığı sağlık reformunu biz 15 yıldır uyguluyoruz ve geliştiriyoruz. Millet bahçelerimizle her yaştan insanımızın huzur içinde vakit geçirebilecekleri mekanlar oluşturduk. Bu devletin, kimsesizlerin kimsesi olduğunu gösterdik. Geçmişte hastane kapılarında perişan olan Vanlılar, bugün Avrupa standartlarında hizmet alıyorlar."

'YENİ DESTEK PROGRAMINI HAYATA GEÇİRİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, küçükbaş yetiştiriciliğini teşvik etmek için yeni destek programını da hayata geçireceklerini dile getirerek, "Şimdi burada bir müjdeyi duyurmak istiyorum. Ülkemizde küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini teşvik etmek için yeni bir destek programını hayata geçiriyoruz. Dişi kuzu ve oğlaklardan damızlık olarak sürüye katılan her bir hayvan için 100 TL destekleme ödemesi yapacağız. Ülkemizde kişi başına en az bir küçükbaş hayvan yetiştirilmesini hedefliyoruz. Yeni teşvik programının ülkemize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından halkı selamlayarak, miting alanından ayrıldı.

